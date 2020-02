Sanidad se prepara para la transmisión comunitaria del virus

Los casos de transmisión local del coronavirus en España se van sumando. Al hombre de Sevilla, que se infectó sin haber viajado fuera de España y que no tuvo contacto con ninguna persona de riesgo, se suman otros dos pacientes en Madrid que no tienen un vínculo epidemiológico claro con el brote de Italia ni otro país de riesgo. Así lo ha adelantado el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. “Tenemos que valorar dónde pudieron haberse infectado, puede ser en Italia, pero también en China, en Singapur, en Reino Unido o en cualquier otro país con brotes importantes”, si bien, ha admitido “la información preliminar es que estos dos pacientes no han viajado”.

Con estos dos nuevos positivos de Madrid, España suma 14 infectados de Covid-19. La mayoría de ellos, 11, provienen del brote de Italia, pero hay tres casos en investigación porque no se “puede establecer un vínculo epidemiológico claro”. Estos, precisamente, son los que más preocupan a Salud Pública porque pueden suponer el inicio de un escenario mucho más grave: el de la transmisión comunitaria. Fernando Simón, no obstante, ha querido llamar a la calma: “No hay por el momento transmisión comunitaria”, si bien las autoridades sanitarias están preparándose para esta posibilidad con medidas ya diseñadas desde hace tiempo para “situaciones parecidas que se adaptarían a las del coronavirus".

En el caso de que comenzara la transmisión comunitaria en nuestro país, Simón ha especificado que tendrían que valorarse nuevas medidas de contención, como “reducir las aglomeraciones, valorar la cuarentena en personas asintomáticas y mejorar las medidas de transmisión del personal con contacto más estrecho con los infectados”. Pero “hay que ser cuidadoso”, ha insistido el director del Centro de Control de Emergencias Sanitarias. Ha informado de que España se encuentra en el escenario 1, que es “de contención”. Eso quiere decir que “no tenemos una transmisión comunitaria controlada y no tenemos entradas masivas de casos importados que pudieran implicar una transmisión alta en nuestro país". Si llegamos a esa situación, ha proseguido Simón, entraríamos en el escenario 2, el de mitigación, que implica “enradas masivas de casos y transmisión a grupos localizados”. Si se supera la “capacidad de control y hay cadenas de transmisión local entraríamos en el escenario 3”. Para rebajar el tono, Simón ha recordado que hay países que trabajan con escenarios incluso de nivel 4 y 5. Y que “españa todavía está en el 1”.