El contunente mensaje de un sanitario a los “runners”: ¡Y luego vas tú y corres en grupo!

Durante los primeros días de la desescalada todos hemos podido ver imágenes de aglomeraciones, deportistas corriendo en grupo, niños jugando al fútbol y personas que no respetan en absoluto la distancia de seguridad. Ante esta situación, las quejas del personal sanitario se han multiplicado y son mucho los que instan a tomar conciencia de la gravedad de la pandemia de coronavirus.

El último ejemplo es el contundente mensaje de un sanitario a los “runners” que se ha vuelto viral en redes sociales y ha sido compartido por centenares de cuentas.

En el vídeo, se ve a un hombre que, pacientemente, se va enfundando las diferentes capas que necesitan los médicos, enfermeros y demás personal de la Sanidad para protegerse. Varios guantes, los EPIs, una mascarilla, una máscara frontal... El sanitario tarda dos minutos y medio (y eso que lo hace bastante rápido) en ponerse todas las capas de su equipo de protección individual (EPI) y concluye con un irónico mensaje : “Todo esto para entrar en la habitación de un paciente con COVID. Y luego vas tú a hacer deporte en grupo. ¡Gracias!”.

No es la primera vez que los sanitarios se quejan de la irresponsabilidad de los ciudadanos. Ya alzaron la voz cuando se vieron imágenes vergonzosas de las salidas con niños. “QUE PUTA VERGÜENZA! No me mato a trabajar en la UCI para cuidaros para que el primer día que podáis salir seáis unos IRRESPONSABLES. Si os dierais un paseo por la UCI no estaríais con vuestros hijos tan tranquilamente en la calle mil horas sin distancias”, escribió una sanitaria.