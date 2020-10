Pedro Cavadas, sobre la gestión de la pandemia en España: “Quien estaba al cargo lo ha hecho muy mal”

El doctor Pedro Cavadas, uno de los cirujanos más prestigiosos del mundo, acudía ayer después de muchos meses al programa ‘El Hormiguero’ de Antena 3. Cavadas dejó claro que no daría el aprobado a la gestión de la pandemia. “Quien estaba al cargo lo ha hecho muy mal”, dijo contundente.

Cavadas ya alertó en enero de la gravedad de la pandemia de coronavirus al saber el impacto que estaba teniendo en China. Entonces, nadie hizo caso, e incluso se le tachó de alarmista. "No me creo que algo tan claro y patente no lo viera nadie. Esto era fuego y se iba a liar la de Dios. Es lo que ha ocurrido. Todo el mundo ha ido por detrás. Lo vi yo y lo vieron unas decenas de miles de personas que tuvieran conocimientos en el mundo”, respondido el doctor cuando Pablo Motos le preguntó por el motivo por el que advirtió del riesgo que entrañaba para la población mundial la COVID-19.

Gestión de la pandemia

Sobre la gestión en España, Cavadas se mostró muy crítico. De Fernando Simón, el facultativo explicó que no le conoce “ni ganas” pero que “la realidad es la que es". “Si se hubieran hecho las cosas muy bien... A ver, no sé quién lo ha controlado, pero quien lo haya hecho, lo ha hecho muy mal. ¿Por qué? Porque el resultado es muy malo. Entonces, si el resultado es malo es que quien estaba al cargo lo ha hecho muy mal. ¿Quién estaba al cargo? No lo sé”, contestó el cirujano.

Respecto a la ausencia de un comité de expertos que admitió en Gobierno, declaró que “ha habido un montón de situaciones risibles y sería así si no fuera de lo que va, sufrimiento, muerte y ruina económica. Hay un cuarto factor, están jugando también con mis impuestos. Si se pagan, quiero que se gestionen para el bien común, pero si llegamos al punto en el que dicen que las mascarillas no eran necesarias y luego sí", puso como ejemplo. "Tengo fobias respecto a formas de gestionar. Todo lo demás es darle colorido. Si cualquiera hace las cosas que se hicieron, incluso simultáneamente, llega a ser prodigioso. Lo que no es tolerable es que a día de hoy no sabemos más sobre esto, esa es la verdad, pero no puede decir hoy una cosa y mañana otra”, ha agregado. El doctor lamentó que España se encuentre entre “los peores países del mundo respecto a la pandemia pese a contar con un sistema sanitario muy bien financiado”.

La llegada de la vacuna

Preguntado por la posible vacuna, mostró muchas dudas sobre los plazos que se están anunciando: “No veo mucho el motivo de contar mentiras a la población, pero como existe una profesión que consiste básicamente en eso... pues se cuentan también de la pandemia, y a volar”, aseguró. Cavadas dejó claro que cualquier atajo que se tome en ese sentido traerá consecuencias: “Es metafísicamente imposible que haya una vacuna testada, con una fase 3 como Dios manda. Eso supone años, no meses”, recalcó. “Si se acepta como vacuna y se administra algo que aún está en ensayos clínicos, habrá que ver quién se ‘come’ las primeras 15 o 20 encefalitis que provoque”. “Una vacuna para que esté, siendo realista, antes de un par de años no me la creo”, aseguro el doctor.

“Somos 8.000 millones de personas censadas, que serán unos 10.000 teniendo en cuenta las que están sin censar. Para para que te puedas mover sin problema por el planeta habrá que vacunar a unas 5.000 o 6.000 millones de personas. Fabrique usted todas esas dosis, distribúyalas, y véndalas a un precio razonable. De forma que hasta que esté vacunada un porcentaje de población mundial suficiente como para decir que esto sí es normalidad llevará otro par de años”.

Sobre el uso de la mascarilla para evitar los contagios, se mostró bastante pesimista en su previsión: “Me gustaría pensar que en un par de años quitarse la mascarilla pueda ser opcional”, dijo.