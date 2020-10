Los perros también atraviesan la crisis de la mediana edad

La personalidad de los seres humanos cambia con el paso del tiempo. La mayoría de las veces este hecho no se produce de forma brusca, sino que con el paso de los años nuestra forma de ver la vida y nuestras opiniones sobre diferentes asuntos cambian de un modo que redefinen nuestra personalidad de diferente manera.Entre los 40 y los 50 años algunas personas experimentan una profunda y a veces inquietante comprensión de que sus vidas se encuentran a mitad de camino, y en ese momento sufren lo que se denomina «crisis de la mediana edad».

Ahora, una investigación ha llegado a la conclusión de que los mejores amigos del hombre pueden sufrir cambios similares en su personalidad como las personas, aunque durante un periodo más corto de tiempo que los humanos. En un estudio publicado en «Scientific Reports», un grupo de investigadores revela que los perros tienden a experimentar un cambio en su percepción del mundo en un punto relativamente predecible de su vida, y ese cambio los hace menos interesados en las nuevas experiencias y, de cierta manera, más cansados con lo que les rodea.

Los investigadores llevaron a cabo un experimento para rastrear la personalidad canina de cerca de 200 perros de la misma raza. El equipo trabajó con Border Collies, que son conocidos por su increíble inteligencia, y sus rangos de edades iban desde algunos de menos de un año hasta otros con 15.

El estudio se centró en investigar lo interesados que estaban los perros en las nuevas experiencias y en su entorno, introduciéndoles en habitaciones que no les eran familiares. Los científicos sometieron entonces a una serie de pruebas a los perros, vigilando diversos comportamientos, como lo dispuestos que estaban a explorar su nuevo entorno, cómo se comportaban ante alguien desconocido para ellos, cómo se enfrentaban a la separación y al aislamiento, cómo eran de obedientes en esas circunstancias y cómo reaccionaban ante gestos amenazantes.

Esta es una lista abreviada de los parámetros del ensayo, entre los que había varios más que llevaron a cabo los investigadores. En última instancia, lo que perseguían los expertos era hacer un dibujo de la personalidad de cada uno de los perros en la etapa de la vida en la que se encontraban. Posteriormente, el equipo hizo un seguimiento de la investigación durante cuatro años para ver cómo pudo haber cambiado la personalidad de los perros durante este periodo de tiempo.

Los investigadores pudieron identificar una serie de peculiaridades interesantes en la personalidad canina, pero uno de los hallazgos más importantes fue que los perros tendían a estar menos interesados por las cosas nuevas a partir de los tres años. Este cambio era predecible, incluso entre los perros que aún no habían alcanzado esa edad, y las pruebas de seguimiento confirmaron el cambio aproximadamente en el mismo periodo de tiempo en la vida de cada uno de los perros.

Otro de los descubrimientos que hicieron es que en el momento en el que los perros llegaban a los seis años de edad es mucho menos probable que su personalidad cambiara de forma dramática con el paso del tiempo. No obstante, no es una regla escrita, por supuesto, y había peculiaridades de la personalidad que se observaron en ciertos canes que no se vieron en otros, pero hablando en general, es probable que los perros que llegan a los seis años sean capaces de mantener una personalidad estable para el resto de sus vidas.