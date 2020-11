Soy cazador. ¿Qué debo llevar en la mochila?

Teléfono móvil . Es fundamental llevarlo encima. Puede salvarte la vida en caso de accidente. Una caída, un accidente de caza…hay muchas situaciones que pueden llevarte a tener que pedir ayuda. Solo tienes que configurar el teléfono en modo silencioso si no quieres que la melodía de turno empiece a sonar en el monte espantando la caza. Del mismo modo, debes pensar en una emisora si la zona donde cazas no dispone de cobertura móvil.

Munición . Salir a cazar sin munición o escaso de ella te arruinará la jornada. Siempre es mejor que sobre y no que falte. Prepara con antelación los cartuchos según la modalidad que vayas a practicar. En el caso de la caza menor no olvides llevar un par de balas de escopeta; no será la primera ni última vez que un guarro rompe monte y sale a tiro durante una jornada de caza en mano. No poder disfrutar del lance por no tener a mano un par de balas hará que no olvides cogerlas en la próxima salida.