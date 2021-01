Lola Flores ‘reaparece’ para poner acento a un spot de Cruzcampo

Hoy, 21 de enero, la cantante jerezana, Lola Flores, cumpliría 98 años y como homenaje, la marca cervecera Cruzcampo ha hecho un vídeo recreando su imagen gracias a la inteligencia artificial, con la colaboración de sus hijas, Lolita y Rosario Flores.

El acento es nuestro tesoro, no lo perdamos nunca. #ConMuchoAcento pic.twitter.com/ijkWSBRttK — Cruzcampo #ConMuchoAcento (@Cruzcampo) January 21, 2021

Ambas han participado en el proceso de creación de este vídeo, que ha sido “todo un reto técnico”, elaborado gracias a horas y horas de material audiovisual y más de 5.000 imágenes, según explica la marca. Las dos hijas de Lola Flores han ayudado a recrear al detalle la imagen y los gestos de su madre.

Un mensaje que reivindicativo

El spot se llama ‘Con mucho acento’ y busca reivindicar la diversidad, sobre todo la lingüística por la cantidad de acentos que hay en todos los rincones de nuestro país. La marca cervecera afirma que quiere poner los estereotipos patas arriba y abandonar definitivamente ciertos estigmas alrededor del acento.

La compañía añade que ‘Con mucho acento’ aborda este tema porque es de gran actualidad y ha elegido a Lola Flores como icono de la diversidad, de la defensa de las raíces y del poder de lo auténtico frente a los clichés.

“¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar...”, dice la cantante en los primeros segundos del spot. “Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escuche hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la Línea de la Concepción. Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas”.

Rosario Flores: “Ha sido un regalo”

Esta mañana, Susanna Griso ha entrevistado a Rosario Flores en Espejo Público y ha explicado que se le han puesto los pelos de punta cuando ha visto el vídeo: “Han contado muchísimo con nosotras, con los detalles y nuestros consejos. Mi hermana Lolita también les ha ayudado muchísimo. Ha sido un regalo”.

Preguntada por Susanna Griso que por qué hay que reivindicar el acento hoy en día, ha afirmado: “Yo creo que eso nos hace ser auténticos e individuales. El acento te identifica con el lugar donde has nacido, tu tierra, tu arte o tu comida. En definitiva, toda tu esencia. Si perdemos el acento, perdemos nuestra identidad”.