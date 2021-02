La tercera ola disparó la mortalidad en los ancianos

El virus SARS-CoV-2 ha golpeado con especial saña a los mayores de 80 años durante la tercera ola de la pandemia. El pasado 2 de noviembre de 2020, antes de que subiera de manera más intensa la curva de contagios e ingresos hospitalarios, 9,4 de cada cien personas con más de esa edad que se habían infectado morían en España. El 2 de diciembre, la letalidad en ese grupo de riesgo se elevaba ya al 11,9%, y el 13 de enero, una vez pasadas todas las fiestas navideñas, el porcentaje escalaba hasta el 12,3%.

Los datos que ha recopilado el Instituto de Salud Carlos III desde el 10 de mayo del pasado año, cuando concluye aproximadamente la primera ola, hasta el 10 de febrero de 2021 indican un empeoramiento a medida que aumentaban los casos positivos: la mortalidad en ese periodo en la población más mayor volvió a incrementarse hasta el 12,5%, un porcentaje que no se recordaba desde la primera ola. Y lo hizo coincidiendo, sorprendentemente, con el proceso de vacunación contra la Covid-19, que se inició el 27 de diciembre de 2020 en toda Europa, España incluida. No obstante, no es atribuible a ella, ya que en el periodo contemplado se habían administrado aún muy pocas segundas dosis y la inmunización no estaba extendida.

Las estadísticas obtenidas por el Carlos III y la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica revelan que desde el fin de la primera ola hasta la actualidad, 180.805 ancianos de más de 80 años se han infectado en España. De ellos, 51.219 tuvieron que ser hospitalizados, lo que representa un 28,3% del total. De los contagiados, 908 acabaron ingresados en una unidad de cuidados intensivos (UCI), lo que representa un porcentaje del 0,5%. Las muertes ascendieron a 22.676 en este grupo de edad.

La elevada tasa de letalidad en este colectivo contrasta con la que se registra en el conjunto de la población, incluyendo todas las edades. Las estadísticas muestran que desde el 10 de mayo se han contagiado en nuestro país alrededor de 2,78 millones de personas. De ellas, han fallecido 34.197, el 1,2%. Como venía sucediendo en otras olas, esta letalidad desciende a medida que decrece la edad de los infectados por el coronavirus. Si en los mayores de 80 años es del 12,5%, en la franja de edad de entre 70 y 79 años las muertes bajan al 4,1%, registrándose un total de 6.802. En la población de entre 60 y 69 años las defunciones registradas son 2.969, un 1,1% de los 26.157 contagios contabilizados. En las personas de entre 50 y 59 años la letalidad desciende al 0,3%, y llega a apenas un 0,1% entre los que tienen entre 40 y 49 años de edad.

Esta situación refuerza la importancia de terminar cuando antes la vacunación en las personas de más edad en España, y que constituyen el principal grupo diana en toda Europa, ya que son las que concentran mayores tasas de mortalidad y también de ingresos hospitalarios.

Por ejemplo, en la población de más de 80 años un 28,3% de los infectados requiere de hospitalización en camas de agudos, un porcentaje que desciende hasta el 19,5% entre los que tienen entre 70 y 79 años, y hasta el 10,9% entre los que tienen entre 60 y 69 años. Los datos del Carlos III revelan que no ocurre lo mismo con los ingresos en UCI, ya que los porcentajes son muy bajos en la población mayor de 80 años, de apenas un 0,5%.

Dichos porcentajes se elevan en cambio hasta el 2,4% en los que tienen entre 70 y 79 años, y al 1,7% entre los que tienen entre 60 y 69 años. Las estadísticas confirman también otro hecho que viene a ser una constante durante toda la pandemia de Covid: el mayor número de contagios se produce en la población que tiene entre 15 y 29 años. En concreto, se han infectado 550.802 personas de esa franja de edad. Hasta la fecha, han requerido ingreso hospitalario 4.272 y tratamiento dentro de UCI 237. Los fallecidos son 56.

¿Qué ocurre con los niños? El informe del Instituto Carlos III muestra que ha habido 32.330 contagios en menores de dos años, requiriendo 640 hospitalización y 20 ingreso en UCI. Los fallecimientos en esta franja de edad ascienden a 15. Entre los que tienen 2 y 4 años las infecciones alcanza las 52.245, con 224 ingresos hospitalarios, 10 en UCI y tres defunciones. En la población juvenil que tiene entre 5 y 14 años los contagios por el virus SARS-CoV-2 se elevan ya a 258.510. De ellos, apenas un 0,3% (793) tuvieron que se atendidos en las plantas de los centros sanitarios, mientras que 48 ingresaron en una UCI. La tasa de letalidad en este colectivo no llega al 0,1%, al contabilizarse 13 fallecimientos en total. La comunidad con una mayor tasa de letalidad en general en España es Asturias. En esta región, fallecen 3,4 de cada cien infectados. En Aragón, el porcentaje es del 2,3%, y todas las demás bajan de una tasa del 2%. Cataluña es la mejor en este sengido, al registrar un porcentaje del 0,6%, según los datos recopilados.