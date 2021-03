¿Qué pauta deben seguir los que ya se han puesto la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca??

Según indica la ficha técnica del fármaco, la segunda inyección debería recibirse entre 10 y 12 semanas después de la primera dosis, por lo que el Ministerio de Sanidad confía en esa horquilla de tiempo para ver si finalmente se reanuda la vacunación.

¿Qué pasa si decido no ponerme la segunda dosis de esta vacuna?

Que se reduce mucho su efectividad y la persona sigue estando muy expuesta a los efectos del virus. «Con una sola dosis de AstraZeneca, la protección indicada en los estudios de fase 3 era de un 52%, mientras en un estudio posterior en Escocia han encontrado una protección de en torno al 60%», explica Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología.

¿Y si La EMA finalmente no reanuda la vacunación con AstraZeneca?

El Ministerio de Sanidad todavía no ha contemplado este escenario para los que ya se han administrado la primera dosis. Según el experto, para un escenario en el que la vacuna de AstraZeneca finalmente se retirara de la cartilla, se está investigando si podrían combinarse las dosis de distintas vacunas ya aprobadas, algo que no se ha hecho todavía. En cualquier caso, López Hoyos confía en que no se llegue a ese extremo.

¿Puedo elegir que vacuna ponerme si dudo de la de AstraZeneca?

Cada vacuna presenta unas características y eficacia diferentes, por lo que la población no confía en todas de la misma manera. Como consecuencia, una de las dudas más planteadas es si podemos elegir cuál queremos administrarnos. El Ministerio de Sanidad es contundente al respecto: no hay posibilidad de elección, ya que aún se desconoce la fecha exacta en la que estas nuevas vacunas serán autorizadas. Para cada grupo está contemplada una de las ya aprobadas.