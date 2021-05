La advertencia del experto Rafael Bengoa: “La inmunidad de rebaño no es el final de la pandemia”

Rafael Bengoa, experto en salud pública, ha afirmado que es “muy improbable” una quinta ola a medida que va avanzando la campaña de vacunación en España, aunque anticipa que surgirán brotes de Covid-19 de aquí al verano si se siguen repitiendo las imágenes que se vieron tras el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo.

Para el también exdirectivo de la OMS, aunque es importante alcanzar la inmunidad de rebaño, esto no quiere decir que sea el final de la pandemia de coronavirus. “Pese a que el virus tendrá más dificultades, seguirá circulando entre los jóvenes que no estén vacunados”, ha afirmado en una entrevista en la Sexta.

Por ello, pide un plan de otoño en el que se plantee volver a vacunar a las personas mayores, cerrar municipios con incidencias altas o crear un plan de rastreo para detectar rápido los nuevos brotes.

Mascarillas en exteriores

Otro tema sobre el que se ha pronunciado el experto es sobre la posibilidad de acabar con la mascarilla en exteriores. “Como la campaña de vacunación va bastante bien, creo que a finales de junio o principios de julio las autoridades podrán decir que en todos los espacios exteriores, deporte, bares exteriores... podremos estar sin mascarillas”, ha pronosticado en una entrevista en el programa En Jake de ETB,

Bengoa ha advertido de que todo puede retrasarse debido al comportamiento irresponsable de algunas personas. “Probablemente, al haber habido algo de contagiosidad estos días... eso lo que va a hacer es extender el tiempo que vamos a tener que utilizar la mascarilla”.

Asimismo, el experto ha incidido en la necesidad de mantener las precauciones. “El fin de las pandemias no es un fin como un bombardeo, que de repente el lunes ya no hay nada, sino que se van apagando muy despacio”, ha explicado el experto, quien ha avisado que “seguirá habiendo virus circulante” porque un 20 o 25% de la población no estará vacunada.

Pese a la mejora de la situación gracias a la inoculación de la vacuna ha señalado que “seguirá habiendo pequeños brotes que tendremos que controlar otra vez repitiendo rastreo, identificación rápida, testeo, aislamiento. Entonces, yo creo que se recomendará en otoño-invierno que la mascarilla sea voluntaria”.