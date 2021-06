Un sanitario emociona a los tuiteros tras contar la historia de un niño de 3 años en coma

Salud

La historia de Sergio y de este pequeño de 3 años es una de esas historias que encogen el corazón y te dejan sin aliento. Sergio Juan es sanitario del Hospital Universitario Reina Sofía y a través de un hilo de Twitter, ha querido compartir un emotivo relato en el que narra como él y sus compañeros lograron salvar a un niño de 3 años que llegó a urgencias en coma.

Os voy a contar una historia.

Ayer nos llego a la urgencia un niño de 3 años en coma.

Nos comentan que tenía fiebre y la madre se lo ha encontrado que de repente perdía el conocimiento. Tiempo de espera 0 segundos (por el tema de las quejas de que hay que esperar) — Sergio Juan (@serju1970) June 1, 2021

“Nos comentan que tenía fiebre y la madre se lo ha encontrado que de repente perdía el conocimiento”, detalla el Sergio, quien destaca que la respuesta de los sanitarios fue inmediata: “tiempo de espera 0 segundos (por el tema de las quejas de que hay que esperar)”.

“Desde ese mismo momento todo el servicio de urgencias del hospital reina Sofía se vuelca en el paciente”, explica. El niño había sufrido una convulsión febril, por lo que hubo que realizarle el ABCDE de la reanimación.

Tras la exploración, informa de que descubren que el pequeño tenía petequial, (sangrado en el interior de la piel), por lo que sospecharon que podría sufrir sepsis. Inmediatamente iniciaron un tratamiento antibiótico y empezaron a tratar la posible crisis febril. “Sin respuesta tras 2 dosis de midazolan y una de Keppra”. Es cuando los profesionales sanitarios comienzan a sospechar que el niño podía sufrir una meningoencefalitis.

Dado el estado del paciente en coma “se decide intubar al paciente, nos costó dos intentos, y una vez se nos fue a bronquio derecho colapsando el pulmón izdo (gajes del oficio) se retiró el tubo y arreglado. Se hizo TAC de urgencia que fue normal y se traslada al Miguel Servet”. Una vez trasladado a la UVI móvil del hospital, el pequeño ingresa en la UCI pediátrica.

Después de finalizar su trabajo, Sergio cuenta como se fue a casa a descansar. Sus compañeros estuvieron toda la noche tratando de mantener con vida al niño. Pero al día siguiente, Sergio recibe una buena noticia. “Hoy a las 16h me manda un WhatsApp mi amiga de la UCI, “Alvaro está viendo dibujos animados”. El sanitario narra como se le saltaron las lágrimas. Además, felicita al resto de sus compañeros que lograron el feliz desenlace.

Para finalizar, Sergio Juan agradece las muestras de apoyo de los tuiteros. “Estoy abrumado por todas las respuestas. No me da para mirarlas. Se me ha ido de las manos. El peque lo van a pasar a planta, de ya recuperado como un campeón. Es un meningo el causante de todo. Pendientes de saber el serotipo. Todo ha acabado genial”.

La emoción de la historia hizo que muchos usuarios de la red dejaran a lo largo del hilo mensajes de agradecimiento a los sanitarios que se vuelcan por salvar la vida de sus pacientes.

Si si, muy bonito que los deportistas ganen millones por su esfuerzo y dedicación pero y los médicos como ustedes? Ustedes merecen también esa remuneración por la relación riesgo/sacrificio/estudios/relevancia. Mis respetos. — Ivan Alexander (@ijaen) June 1, 2021

Uufff, se me ha metido algo en el ojo...

Sois todos muy, muy grandes! Eslabones imprescindibles de esa cadena que permite que ese pequeño esté ahora mejor.

Admiración total! — Ana Campillo (@Ana__Campillo) June 1, 2021

Es un trabajo impagable!

Mis agradecimientos.

Lo de las guardias tan largas me parece inhumano. Me pregunto si no habría posibilidades d cambiar esa manera de hacerlas. Es demasiada responsabilidad para tantas horas. — Romina roy (@rominaroy23) June 1, 2021