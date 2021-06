Primer audio de la madre de las niñas desaparecidas en Tenerife: “Estoy más positiva que nunca”

Beatriz Zimmermann, la madre de las niñas desaparecidas en Tenerife, ha difundido el primer audio desde que sus hijas, Anna y Olivia, de 1 y 6 años respectivamente, y el padre de estas, Tomás Gimeno, desaparecieran en la noche del pasado 27 de abril.

En dicho audio, la madre se ha mostrado “muy positiva” y “esperanzada” después de que el buque ‘Ángeles Alvariño’ encontrara una funda nórdica y una botella de buceo pertenecientes a Tomás Gimeno y considera que todo se trata de un “teatro montado”.

Además, Beatriz ha asegurado que estos hallazgos refuerzan la idea de que el padre se fugó con las niñas. En la misma línea se expresó el portavoz familiar, Joaquin Amills, en una entrevista al programa ‘Despierta Canarias’ de Radio Marca Tenerife, quien aseguró tras los hallazgos que siguen “con la esperanza del primer día, que Tomás se ha llevado a sus hijas”.

Hasta el momento, el buque no ha encontrado ningún otro objeto y continuará realizando su trabajo de forma ininterrumpida hasta el próximo lunes. Asimismo, la Guardia Civil ha destacado las dificultades del trabajo que realiza el buque oceanográfico por la compleja orografía de los fondos marinos canarios.

Mientras, la madre de la niñas desaparecidas se muestra “fuerte, esperanzada y cada día más positiva”, dando cuenta de ello en el audio que ella misma publicó en el día de hoy en la cuenta de Instagram en la que difunde todas las fotos y vídeos de las niñas y sus cartas públicas. Este es el contenido íntegro del audio de Beatriz Zimmermann, la madre de las niñas desaparecidas en Tenerife:

“Hola, este es un audio para todo el mundo, que siempre escribo cartas y esta vez he querido mandar un audio. Es un audio que he visto en las noticias que pone que estoy derrumbada, pero no es así, estoy más positiva que nunca porque creo que todo esto es un escenario, creo que nada tiene sentido, creo que es positivo que hayan encontrado una botella y una sábana porque si hubiese algo más se encontraría por los mismos sitios y si no hay absolutamente nada más, pues yo lo veo muy positivo.

Para mí, todo esto es un teatro montado. Todo me parecería muy loco. Subir, bajar al barcos, bolsas para arriba, bolsas para abajo, cargar el móvil... Yo creo que si se cometiese una locura de ese calibre, tan loca, tan sumamente loca, sería mucho más rápido y fácil, ¿no?

Entonces, bueno, quería decir que después de encontrar esos objetos, que sigo estando super positivo, cada día que pasa veo que todo tiene menos sentido y veo que todo tiene más sentido de que es una fuga, como he pensado en todo momento.

Lo que pido a todo el mundo, como lo están haciendo y que me siento enormemente agradecida, es que están actuando que, de verdad, me están dando todas las fuerzas porque son increíbles como están compartiendo, todo el mundo colaborando. Es precioso y eso es lo que me mantiene fuerte, esperanzada y cada día más positiva porque se que queda poco para que alguien las reconozca, nos llamen y nos digan que las niñas están de camino, que están bien.

De verdad, que quiero agradecer a todo el mundo el empeño y el amor que están poniendo porque les prometo que lo estoy recibiendo de alguna manera porque lo siento, que todo el mundo me está apoyando. Siento que las niñas también lo sienten y, de todo corazón, doy mis gracias, mil gracias y que cuando aparezcan, que van a aparecer, será gracias a ustedes, a todo el apoyo que hemos tenido y a toda esa fuerza junta que lo vamos a lograr. Va a ser súper bonito. Gracias, de verdad, gracias a todos por todo el amor que le están poniendo”.