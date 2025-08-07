Olvídate del ‘el cliente siempre tiene la razón’: este bar te lanza 17 normas antes de la primera tapa

En verano, los bares se convierten en una extensión del hogar para muchos españoles. Y con tanto trasiego de clientes y comandas, no es de extrañar que algunos locales apuesten por dejar bien claras sus condiciones desde el principio. Ese es el caso de un bar que ha optado por incluir un listado con 17 normas en sus cartas, dejando poco margen para confusiones.

La imagen, difundida por el perfil de X (antes Twitter) @SoyCamarero, ha llamado la atención por el estilo directo y sarcástico con el que el establecimiento fija sus propias reglas del juego. La lista está plastificada y encuadernada dentro del menú, como parte integral de la experiencia. Y sí, se toma con humor, pero también con seriedad.

Entre las "normas de la casa" hay algunas que apelan al civismo más básico, como no lanzar cabezas de gamba al suelo, y otras que directamente hacen gala de un ingenio afilado: “Si no ves ‘Mollejas de Unicornio’, es tontería pedirlo”. Una forma divertida de recordar que el menú no se improvisa.

Las reglas no solo buscan evitar malentendidos, sino también marcar los tiempos del servicio. Por ejemplo: “No vayas a echar el día en decidir la tapa. A más tardes, más tarda en salir”. También hay advertencias culinarias con cierta ironía: si eres de los que sufre de ardor, mejor no pidas chorizo ni lomo con alioli. Aquí no se reparte bicarbonato con la bebida.

Otros puntos recuerdan cómo se gestiona el cobro: las cuentas en grupos se pagan en conjunto y, si hay dudas sobre quién paga, el primer billete que llegue será el que entre en caja. Y en cuanto a la música, puedes pedir la que quieras, pero la que suena es la que decide el dueño. Así de sencillo.

El tono humorístico no resta valor a un mensaje claro: este es un bar con personalidad, que sabe lo que ofrece y cómo quiere tratar a su clientela. Como deja claro una de las últimas normas: “Eso de que el cliente tiene siempre la razón, es en Mercadona”. Aquí, las cosas van por otro camino.

Lejos de tomárselo a mal, muchos usuarios celebran la propuesta por su franqueza: “Cada uno maneja su negocio como quiere. Nosotros decidimos dónde gastar el dinero”, comentaba uno. Otro resumía el efecto de las normas con acierto: “Mientras leen, no molestan”.

Al final, más allá de las risas que pueda provocar, esta carta con normas es también un retrato de lo que supone hoy en día atender un bar: una mezcla de paciencia, claridad, firmeza y, por qué no, un buen puñado de sarcasmo bien servido.