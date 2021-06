Alarma en India tras detectar varios casos de “Delta plus”, una nueva variante del coronavirus

Salud

El Ministerio de Salud de India ha declarado como “preocupante” una nueva variante del coronavirus tras detectar más de 40 casos en tres estados. La variante, bautizada como Delta Plus, sería aún más contagiosa que la cepa Delta, de amplia circulación en varios países del mundo.

En este sentido, ha advertido a los estados de Maharashtra, Kerala y Madhya Pradesh sobre su posible propagación en estos territorios, ante las especulaciones sobre su mayor capacidad de resistencia ante las vacunas, tal y como ha recogido la cadena de televisión india NDTV.

El ministerio ha recomendado a los gobernantes de esas regiones “tomar medidas de contención inmediatas” para evitar la diseminación de la nueva variante y ha propuesto, mediante un comunicado, impedir concentraciones masivas, realizar un testeo amplio, monitoreo operativo y aumentar el ritmo de la vacunación.

La variante Delta plus o AY.1 es una mutación altamente infecciosa de la variante Delta. Lleva todas las mutaciones presentes en la variante Delta, detectada por primera vez en la India y que actualmente se encuentra en 80 países, más una adicional, la K417N. La mutación se encontraría en la proteína del pico, la región que interactúa con la célula humana. Actualmente, la variante Delta Plus ya está presente en nueve países más: Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Suiza, Japón, Polonia, Nepal, China y Rusia.

En Maharashtra, se detectó en la última semana de mayo. Desde entonces, se han enviado alrededor de 7.500 muestras para la secuenciación del genoma al Pune’s National Institute of Virology and New Delhi’s CSIR-Institute of Genomics & INtegrative Biology (IGIB), según recoge The Times of India.

Delta Plus sigue siendo una “variante de interés” y aún no se ha convertido en una “variante de preocupación”, dijo el martes el secretario de salud, Rajesh Bhushan, en una reunión informativa del ministerio. En los próximos días se espera que las autoridades sanitarias entreguen un comunicado oficial con los alcances de esta cepa y cómo puede influir en los contagios en este país.

India ha superado este miércoles la barreras de los 30 millones de casos y los 390.000 muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, si bien durante las últimas semanas ha registrado una tendencia a la baja tras el drástico repunte entre abril y mayo. El Gobierno indio ha indicado en su último balance, publicado a través de la red social Twitter, que durante las últimas 2 horas se han notificado 50.848 contagios y 1.358 fallecidos, lo que eleva los totales a 30.028.709 y 390.660, respectivamente.

Asimismo, ha manifestado que en estos momentos hay más de 643.000 casos activos en el país y ha agregado que hasta la fecha 28.994.855 personas se han recuperado de la COVID-19, incluidas 68.817 altas durante el último día. El número de positivos supone un repunte respecto a las cifras del martes, cuando se confirmaron cerca de 42.000, la primera vez en tres meses que el país asiático caída por debajo del umbral de los 50.000 contagios en un día.

India sufrió un drástico repunte de los contagios por coronavirus entre abril y mayo, meses en los que estuvo por encima de los 100.000 casos diarios, incluidas tres semanas por encima de los 300.000 y cuatro días por encima de los 400.000 positivos.