Luis Enjuanes: “Tenemos que comprobar si nuestra vacuna funciona también inyectada”

Ninguna de las vacunas contra la Covid que hay actualmente en el mercado tiene sello español. Hay una docena en desarrollo, pero el reto es lograr que lleguen a la fase clínica. «Es esencial que lo consigamos», apuntó Jesús Marco, director del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde se están diseñando cinco. En la presentación del Plan Estratégico de Donaciones de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (UNESPA), intervino el científico del CSIC, Luis Enjuanes, para explicar en qué proceso está su vacuna contra la Covid, «una candidata prometedora, pero que aún tiene mucho por demostrar», dijo.

El suero de Enjuanes y su equipo está basada en un RNA derivado del genoma del virus. Pero no partían de cero. Con la epidemia del MERS de Oriente Medio consiguieron generar la síntesis de este coronavirus, «y eso nos dio la herramienta esencial para luchar contra el SARS-CoV-2».

Este científico explica que hay una serie de genes que intervienen en la replicación del virus y es esencial saber cuáles son. Para ello, fueron eliminando los genes uno a uno «y derivamos un replicón RNA», que multiplica la dosis génica que desencadena la protección. Los resultados en ratones son muy esperanzadores: «Los ratoncitos vacunados concon 100.000 unidades infectivas conseguían una inmunidad total y no permitían la replicación del virus en ningún momento». La parte positiva de esta vacuna es que es que tiene un efecto muy potente, «la dosis de ARN que se inyecta puede multiplicarse por 5.000 veces dentro del organismo» y que es segura «porque los replicones RNA no se pueden propagar, ni siquiera pasan a las células vecinas». Eso quiere decir que la vacuna no solo genera inmunidad, sino que anula la capacidad infectiva.

La negativa es su coste y su vía de administración. «Los resultados son espectaculares porque inducimos la vacuna intranasalmente. Este virus entra prioritariamente en nuestro organismo a través de las vías respiratorias, por eso si administras la vacuna intranasalmente, inmunizas esa zona y la protección es mayor», Pero las agencias que controlan la seguridad de los medicamentos prefieren la intramuscular, que se ha usado más y es segura. «Tenemos que ver si la nuestra inyectada tiene la misma potencia», apuntó.

No obstante, Enjuanes Sánchez, apuntó que la vacuna contra la Covid-19 que está desarrollando el profesor Mariano Esteban en el CSIC es la «más adelantada» de todos los candidatos españoles y la que goza de «más posibilidades de éxito». La razón: ya habían hecho anteriormente otras siete vacunas utilizando otras variantes del vector.

El proyecto de Mariano Esteban y Juan García Arriaza consiste en utilizar como vehículo vacunal un virus altamente atenuado de la familia de la viruela para introducir la proteína de la espícula del SARS-CoV-2, que es la que permite que el virus entre en las células. De esta forma, se logra inmunizar a las personas para que generen anticuerpos contra esa proteína. Este prototipo ha mostrado una eficacia del 100% en ratones y se espera contar en breve con la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para iniciar los ensayos clínicos. La compañía biotecnológica española Biofabri, del grupo Zendal, está fabricando el prototipo vacunal y colaborando con el CSIC para la realización de dichos ensayos.

Enjuanes también puso en valor el proyecto de Vicente Larraga: «Es muy sencilla y tiene muchísimas ventajas tecnológicas. Está basada en ADN, que es estable en agua a cualquier temperatura, por lo que se podría administrar en cualquier parte del mundo. Sería muy económica de producir y tiene un buen futuro.