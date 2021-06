“¿Cómo les vas a confinar si no hay un estado de alarma?”

«Ni han estado en el concierto, ni en el botellón. Los han confinado cuando solo llevaban día y medio en la isla y no les había dado tiempo a hacer prácticamente nada, ni a relacionarse con nadie. Mi hija y sus compañeras salieron de aquí con un resultado negativo en una prueba de antígenos. A su llegada a Mallorca, ese mismo día realizaron varias actividades programadas, y por la noche salieron a las afueras del ’'hotelito’' en el que estaban alojadas». Estas palabras de Lourdes Epelde, la madre de una de las jóvenes que viajaron desde Bilbao a Mallorca el pasado día 25 en un viaje organizado, resumen la principal queja de los padres de los 235 chicos y chicas que han sido trasladados al denominado «hotel covid» en Palma.

Esta madre detalla que su hija y amigos llegaron a la isla diez días después de que se celebrara el concierto en la plaza de toros, el pasado 15 de junio, que fue, presumiblemente, el origen del macrobrote. A partir de ese momento, se ha llevado a cabo «un confinamiento general» por una resolución de la consejería balear «en la que sale un listado de todos los niños, o estudiantes, o como lo queramos llamar, que han viajado con la misma agencia, todos, no por días ni nada, y claro, la Guardia Civil lo que hace es que todos los que salen en ese listado les confina, sin miramientos», lamenta Lourdes Epelde.

«Me pongo en la tesitura, que somos nosotros, adultos, que hemos ido a Mallorca y te dicen: ¡Te confinamos! ¿Cómo que me vas a confinar, si no hay un estado de alarma? Creo que no se puede hacer legalmente y que ha habido un abuso por ser estudiantes, por ser unas crías. Si llegamos a ser nosotros (adultos) la cosa cambia. Es mi sensación, han cogido a todos en un bote y ¡hala! Dudo mucho que se pueda hacer eso».

Como ella, decenas de padres están indignados con la actuación del Ejecutivo mallorquín y están recurriendo en cascada a los jueces de Palma para pedirles que declaren ilegal el arresto.

Después de recibir un primer varapalo del juzgado que hacía las funciones de guardia en la capital balear, que ayer por la mañana rechazó los primeros «habeas corpus», la Fiscalía de Baleares les dio una buena noticia horas después. Según el informe que ha presentado, su postura es opuesta al confinamiento forzoso bajo custodia policial de 235 jóvenes en el hotel Palma Bellver, que habían sido considerados «contactos estrechos».

El ministerio público alude a una falta de especificidad o concreción de las personas que han sido confinadas y su relación o contacto concreto con alguno de los positivos confirmados en las comunidades autónomas de procedencia. En él, se destaca también que la condición de «estudiantes en viajes de estudios» es la única que les convierte en sospechosos y sostiene que resulta «extraño» que no se hayan considerado sospechosos o contactos a otros colectivos como los trabajadores de los hoteles, agencias de ocio, o los clientes que disfrutaban de estos hoteles y compartían espacio con ellos. Un argumento que tanto los padres como los estudiantes alegaban desde el primer momento como «injusticia» y «caza de brujas».

«Asumimos que se imponga una cuarentena cuando está justificada pero no que se nos engañe con lo de que han tenido contacto estrecho con contagiados, para así retenerlos, aun teniendo PCR negativas hechas en el propio hotel donde están confinados», señala Enrique Marín, padre de uno de los estudiantes cordobeses retenidos.

Por otro lado, un grupo de padres de 10 alumnos de otro instituto de Córdoba ha presentado la primera denuncia por la vía penal contra la directora de Salud Pública de la comunidad y la Consejería de Salud balear.

El confinamiento de los jóvenes en el hotel Palma Bellver de Mallorca está siendo un verdadero quebradero de cabeza para sus padres, pero también para los clientes de los hoteles colindantes. La Policía de Palma ha recibido numerosas quejas de clientes que se alojan en complejos próximos al Bellver por actos vandálicos.

Ayer, una patrulla se personó para comprobar las quejas, que consistían, según, estos huéspedes, en reproducción de música a alto volumen, griterío, lanzamiento de diversos objetos a a vía pública, entre otros. El personal de seguridad de estos hoteles advirtió a la Policía del estado de embriaguez de algunos de estos jóvenes. Tal y como relataron, un bar colindante les está proporcionando bebidas alcohólicas mediantes cubo izados con sábanas. Los agentes, nos obstante, reconocieron que cuando se personaron, los jóvenes depusieron su actitud.

1.334 infectados

En el llamado «hotel Covid» de Mallorca, todavía 249 jóvenes peninsulares permanecen aislados .De todos los que han estado confinados, uno de cada cuatro ha dado positivo. En total son 64 los estudiantes infectados. de ellos, 14 están ingresados en el Hospital Son Espases con síntomas leves y 50 permanecen en el Palma Bellver sin sintomatología de coronavirus.

Según los datos aportados por las comunidades, los positivos vinculados a este macrobrote de Mallorca ascienden ya a 1.334. Madrid es la región más afectada con 593 casos, y casi 2.600 personas en cuarentena. El consejero de Educación y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, quiso mostrar su apoyo al Ejecutivo balear por las medidas tomadas. Ayer, en un acto en la Universidad Rey Juan Carlos, incidió en que todas las personas que a lo largo de la pandemia se han contagiado o han sido contacto estrecho han tenido que guardar días de confinamiento aunque se tenga una PCR negativa,

País Vasco es la segunda, con 189 positivos y otras 306 personas confinadas vinculadas al brote. Cataluña la tercera, con 166 infectados en Mallorca, aunque la Generalitat también ha dado cuenta de otros 153 estudiantes en otro viaje a Menorca. Y Andalucía la cuarta, con 122 positivos y otras 179 personas guardando cuarentena. Además, hay otras seis comunidades afectadas : Valencia con 104 casos; Galicia, con 70; Aragón con 10; Castilla y León con 3; Castilla-la Mancha con 19; y Murcia con 58.