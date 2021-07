Entrevista con Michel Coya, cazador y especialista en armas y municiones

¿Cuándo empezó tu afición por la caza?

Sinceramente creo que desde que nací, en mis primeros recuerdos de la infancia ya era cazador.

¿Qué es para ti la caza?

Mucho más que una afición, una pasión, una forma de vivir. El cazador cuando no está cazando está pensando en cazar, englobando ello mucho más que el acto cinegético en sí mismo. Gestionar, adiestrar nuestros perros, repasar caminos, colocar comederos y bebederos, practicar en el club de tiro…todo eso también es cazar.

¿Te dedicas profesionalmente a la caza o tienes alguna otra ocupación?

Solo me dedico a la caza, llegó un momento en el que el volumen de trabajo era tan grande que me resultaba imposible compaginarlo con mi anterior profesión.

¿Desde cuándo te dedicas a la caza? ¿Cómo empezaste en los medios especializados? ¿Tienes alguna formación?

Como ya os decía mi afición por la caza y las armas comenzó desde que tengo recuerdos, llevándome desde muy joven al estudio en profundidad de todo lo relacionado con nuestra afición, especialmente en todo lo concerniente con mi pasión: la cartuchería metálica para caza mayor. El problema llegó cuando en cada publicación que llegaba a mis manos encontraba discrepancias importantes con lo que tanto había estudiado e investigado para tratar de dominar. Un día decidí dejar de ser un mero espectador, descolgué el teléfono y llamé a la Revista Caza y Safaris. A partir de ahí comencé a escribir en medios especializados, adelantando que finalmente en el mes de septiembre espero poder poner ya al alcance de los lectores mi primer libro que espero pueda servir de ayuda a muchos cazadores.

Tras tantos años dedicado a la caza, ¿piensas que aún te queda por aprender algo?

Mucho, me queda muchísimo por aprender, aunque también es cierto que la experiencia ha conseguido que tenga una perspectiva distinta, esa frialdad cerebral que solo llega a base de horas de prueba.

¿Cuál fue tu primera pieza abatida?

Un rebeco en Caso.

Tienes predilección por la caza mayor, ¿practicas también la caza menor?

Eso de pasarme la vida entre Asturias y Extremadura me ha permitido vivir dos realidades cinegéticas muy distintas. Cacé mucho la caza menor cuando vivía en Plasencia, lo recuerdo con añoranza. Vuelvo a sacar la escopeta siempre que puedo, la sensación de autenticidad que me transmite es mucho más alta que cuando llevo en las manos un rifle.

¿Cuántas armas tienes? ¿Con cuál sueles cazar más a menudo?

Tengo unos cuantos rifles y unas cuantas escopetas, muchas más de las que puedo utilizar. Guardo todas las armas que heredé de mi padre, una Victor Sarasqueta Hispania del 12/70, un Onena del .22 LR y un M-98 deportivizado del 8x57 JS. Ocurre que mi trabajo trata precisamente de eso, de probar armas y por ello pasan muchas por mis manos que luego devuelvo. Por este motivo cazo casi siempre con un arma distinta, casi nunca repito. Como ejemplo de ello sirve que repasando lo último que he cazado ha sido por orden de más a menos reciente con un .30-06 Sprgf, un 7mm Rem Mag, un 6,5 Creedmore, un .270 Weaterby Magnum, un .300 Win Mag… Al final la única exigencia ante la que soy inflexible es regular el rifle yo mismo. Como equipo de cabecera ahora utilizo mucho un .300 Weatherby Magnum.

Michel Coya con un bonito trofeo de corzo.

¿Cuál es tu pieza favorita?

Muy difícil esta pregunta. Me vuelve loco el jabalí en batida en montaña con perros de rastro. Me encanta el rebeco, la berrea en montaña, el arrui, la caza al salto con amigos y las tiradas de patos salvajes.

¿Cuál es el lance del que más orgulloso te sientes?

Sin duda un rebeco que receché con escopeta paralela en el Valle el Acebal. Enfrentarse a la montaña y a una pieza tan exigente como esta con dos tubos lisos fue sin duda “cazar un poco más”. Lo tiré a 45 metros después de dos días de intentar acercarnos en un medio abierto donde es casi imposible taparse.

Como experto en armas y cartuchería de caza, si tuvieras que elegir un solo arma y un solo calibre con el que poder cazar, ¿con qué te quedarías?

Para un cazador que no sea especialmente sensible con el retroceso, un simple cerrojo del .300 Win Mag será un fantástico todoterreno.

No hay nada más gratificante que cobrar una pieza herida con la ayuda de nuestro perro

¿Eres buen conocedor de perros de rastro como el teckel y el sabueso de Baviera? ¿Qué te aportan estas razas en tus jornadas de caza? ¿Tienes algún perro actualmente?

No hay nada más gratificante que cobrar una pieza herida con la ayuda de nuestro perro. La ética del cazador debe intentar recuperar siempre la pieza abatida o herida, evitando sufrimientos al animal. Ahora mismo tengo un draahthar y un teckel.

¿Qué consejos puedes dar a los más jóvenes que están empezando?

Mi consejo es que se formen y que lleven siempre el respeto y la seguridad como abanderados.

La situación de crisis económica de hace unos años y la actual pandemia hacen de la caza algo prohibitivo para muchas personas. ¿Qué planes baratos de caza puedes aconsejar?

Hoy en día hay mucha caza económica al alcance de la mayoría de los bolsillos, dependiendo por supuesto de las zonas donde nos movamos. El jabalí se ha convertido en un auténtico problema en la mayoría de las comunidades, cazarlo en cuadrillas o collas no suele resultar caro.

la montaña asturiana y leonesa y las sierras extremeñas serían mis cazaderos preferidos.

¿Cuáles son tus cazaderos favoritos?

Al final me gusta casi todo, pero lo doméstico, la tierra de cada uno, acaba por ser lo que casi siempre más nos tira. Puestos a decantarme, la montaña asturiana y leonesa y las sierras extremeñas serían mis cazaderos preferidos.

¿Hay alguna modalidad de caza que no hayas practicado y te gustaría hacerlo?

Más que modalidades, hay piezas concretas que son prohibitivas por su precio para la mayoría de los bolsillos. Entre ellas algunos carneros y cabras asiáticos y los grandes animales africanos.

¿Has podido disfrutar de experiencias cinegéticas en el extranjero? ¿Cuál te ha gustado más?

Sí, he cazado en algunos países europeos y realmente me han gustado todos. No soy capaz de decantarme por uno en concreto.

la caza es tan necesaria que confío que finalmente la naturalizad y el sentido común se impongan.

¿Qué futuro ves en la caza?

La caza está obligada a invertir en comunicación. Debemos abrirnos, enseñar lo que hacemos, la sociedad debe conocer el bien que le hace la caza como herramienta de control y gestión, como motor de desarrollo y creador de riqueza en zonas sensibles. Desgraciadamente la caza está siendo atacada y no acabamos de encontrar el camino para defendernos. Aquellos intereses en contra de la caza mueven mucho dinero, dinero que es colocado en medios de comunicación para dar una imagen negativa y falseada de nuestra actividad. Aun así, la caza es tan necesaria que confío que finalmente la naturalizad y el sentido común se impongan.

¿Qué opinión te merece la actual gestión del lobo?

La gestión que pretenden prohibiendo su caza me parece nefasta. Se trata de una decisión ideológica y política, guiada únicamente por intereses electorales y económicos. Si en los años 70 había poco más de 300 lobos y ahora mismo hay más de 4000 está claro que el modelo de gestión ha sido un éxito, cambiarlo solo es parte de la ambición y el egoísmo de la secta ecoanimalista actualmente filtrada en el gobierno de España.

¿Hay alguna ley relacionada con la caza que te gustaría cambiar? ¿o implementar alguna nueva?

Me gustaría que de alguno u otro modo la caza se subvencionase, reconociendo el papel de bien social que desempeña.