Cuando la alopecia areata te deja sin vello en el cuerpo

El bilbaíno David Redondo hacía poco que había terminado la carrera de Ciencias Empresariales y estaba pensando en emprender un proyecto vital con su novia de la universidad.

Sin embargo, habían empezado a surgir en la pareja ciertos problemas de relación que le causaron estrés –normal, como a cualquier joven en una situación similar–, pero tal vez éste fuera simplemente el detonante de lo que pronto sería una enfermedad dermatológica muy seria, sobre todo desde el punto de vista estético.

«Yo observaba que me salían calvas en la barba –cuenta–, que jamás me había pasado, y no volvían a poblarse. Acudí a un dermatólogo y me recetó unos preparados en crema, que me mejoraron un poquito. Y ya en el año 2006 y comencé a perder rápidamente pelo de la cabeza. Fuimos a otro dermatólogo de diferente ciudad, que nos aconsejaron unos amigos, y me recetó el famoso minoxidil tópico y además ansiolíticos por vía oral porque me veía muy estresado».

David, que ha preferido cambiar sus datos personales para proteger su identidad, admite que el estrés dominaba su vida en buena medida, pero más bien como consecuencia precisamente del proceso dermatológico que estaba sufriendo, por el que estaba perdiendo absolutamente todos los cabellos, pelos y vello de su cuerpo. Le afectaba la cabeza, los brazos, las piernas, el torso, el pubis, las axilas, las pestañas, las cejas…).

Finalmente, un especialista de La Coruña pronunció el diagnóstico fatal cuando contaba 32 años, que fue corroborado al año siguiente por otro de Madrid: alopecia areata universal y «de momento no hay nada que hacer realmente efectivo». «¿Qué es eso?», se preguntó David, aterrado principalmente por la desfiguración que supone en la mirada la carencia de pestañas y cejas.

En Madrid, el doctor Ricardo Ruiz, director de la Clínica Dermatológica Internacional, le explicó que se piensa entre los profesionales de su especialidad que «este tipo de alopecia presenta un carácter autoinmune y el propio sistema inmunológico ataca y destruye los folículos pilosos sanos; existen varios tipos, menos severos, que la total o universal, ya que esta afecta a la totalidad de los folículos».

Aunque el doctor Ruiz intentó animar a David con múltiples argumentos en la línea que «se están investigando numerosos tratamientos», es normal que este joven saliera desanimado de la consulta.

Hoy es un hombre felizmente casado y está a la espera de que le sugieran alternativas válidas y serias para las cejas y las pestañas, que parece que dan excelentes resultados.

«Con eso me sentiría feliz, pues cambia muchísimo la expresión de la mirada. Y ser calvo total ya no me importa, pues me ha tocado, por fortuna, vivir una etapa en la que los hombres se rapan totalmente la cabeza», comenta ahora encantado.