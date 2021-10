Así es el mejor Whisky del mundo según los expertos, y no es ni irlandés ni escocés

El whisky es una bebida alcohólica obtenida por la destilación de la malta fermentada de cereales como la cebada, el trigo, el centeno o el maíz. Y su posterior añejamiento en barriles de madera, tradicionalmente de roble blanco. El primer escrito sobre el whisky data de 1405 en Irlanda, donde era destilado por monjes. También fue mencionado en Escocia en 1496. Sin embargo, se creía que el whisky ya existía desde hacía varios cientos de años, pero cuándo y dónde fue destilado por primera vez es desconocido y, debido a la poca documentación existente, el origen de la bebida es incierto. Lo que sí sabemos es que ambos cuentan con una larga tradición con esta bebida y sus brebajes siempre han estado a la cabeza en materia de calidad. Sin embargo, existe un país que inició, a comienzos del siglo XX, su carrera en la elaboración de este destilado de cereales y que hoy lidera el ranking “The World´s Most Admired Whiskies 2021″ de la prestigiosa revista inglesa “Drinks International”.

Whisky FOTO: Whisky Whisky

Yamazaki, es el nombre del whisky ganador del ranking creado por “Drinks International”, que resultó de la votación de un panel independiente de expertos compuesto por periodistas, camareros y expertos en whisky de 25 países diferentes. Lo curioso de este producto es que no es procedente de Escocia, sino que se trata del producto ícono de la destilería Suntory, la primera casa productora de whisky de Japón, nacida en 1923 cuando su fundador Shinjiro Torii se propuso elaborar un whisky de la calidad de los Single Malt escoceses, caracterizados por ser elaborados con una sola malta, pero partiendo del clima y el suelo nipón. Asimismo, este tipo de whisky cuenta con un color dorado muy llamativo, además de un aroma de fresas, cerezas y roble japonés con toques de frambuesa, melocotón blanco y leves indicios de coco. Por último, cuenta con un acabado en vainilla dulce, limpio y con algunas notas de canela.

En la clasificación “The World´s Most Admired Whiskies 2021″, donde marcas escocesas famosas como Johnnie Walker o The Macallan, ocupan el puesto 13 y 15 respectivamente, no solo Suntory, y sus whiskies Yamazaki, Higashi y Hakushu, tienen una fuerte presencia. En total, son siete los tipos de whisky japonés que compiten contra 23 escoceses, 10 estadounidenses y 4 irlandeses. En esta lista, hay incluso países como India, Finlandia o Australia, que no destacan especialmente por la producción de esta bebida.

Historia de Suntory

Inspirado por el concepto del whisky tradicional escocés, su creador, Shinjiro Torii eligió un terreno y un clima completamente diferentes a los de Escocia para crear un tipo de whisky único. Ubicada a las afueras de Kioto, esta región se conocía anteriormente como Minaseno. Allí se origina una de las aguas más puras de Japón. Yamazaki también fue el hogar de Sen no Rikyū, el maestro de la ceremonia del té. En la destilería Yamazaki, convergen los ríos Katsura, Uji y Kizu, lo que proporciona al lugar un clima brumoso único y una de las aguas más blandas de Japón. La diversidad de la temperatura y la humedad de esta región es clave a la hora de crear las condiciones ideales para el envejecimiento de las barricas. Esto se conoce como la característica “maduración Suntory”.

La destilería cobraría notoriedad en el mundo a partir de la película ganadora del Oscar “Lost in Traslation”, realizada por Sofía Coppola en 2003. En el film, Bill Murray interpreta a un actor en horas bajas que viaja a Tokio para grabar un spot publicitario de Hibiki, una de las prestigiosas marcas de whisky que elabora Suntory.

Ya a comienzos de año, Suntory fue noticia al lanzar una edición especial de 100 botellas de Yamazaki 55 años, su whisky con más añejo hasta la fecha, que salió a la venta con un valor de 60.000 dólares la botella.