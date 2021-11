El misterioso significado del 11:11: ¿es bueno pedir un deseo a esa hora?

Desde hace años el 11 del 11 dejó de ser sólo la fecha del sorteo extraordinario de la Once y pasó a tener otros significados más místicos. Además, el 11:11 se refiere a la hora del día no a un día concreto, un momento que para muchos es mágico y que han decidido que forme parte de su existencia, lo incluyen en sus perfiles de las redes sociales, piden un deseo por la mañana y por la noche cuando coincide con la hora e incluso se lo tatúan.

El 11:11 es para muchos un momento mágico que incluyen en los estados de Facebook, Instagram o Twitter para representar un estado de ánimo, un momento mágico, un amuleto, una forma de enfocar su energía positiva, un instante en el que se puede pedir un deseo y que, sobre todo, las mujeres lo compartes en sus redes para que sus deseos se hagan realidad. es algo similar a lo que ocurre cuando se ve una estrella fugaz o cuando se cae una pestaña y se sopla para pedir un deseo. También ha sido traducido con un significado también muy positivo: “Todo va a ir bien”.

Pero la realidad es que no es la única teoría. De hecho hay muchas acerca de las 11:11. Los que consideraban que en 2012 se acabaría el mundo y habitantes de la Tierra experimentarían una transformación física o espiritual que marcaría el comienzo de una nueva era gracias al 11:11, un código impreso en nuestro ADN que se activó en esa fecha y que es necesario para que recordemos lo que aprendimos en vida y que será necesario aplicar en esta nueva era espiritual que comenzó el 21 de diciembre de 2012.

Según la numerología, el 11 es el número del iniciado, el que ya emprendió un camino y el que tiene la misión de trasladar sus conocimientos a los demás. Además, es la base para lograr el 22, el número del constructor, el del nuevo comienzo, el iniciador del camino que debe recorrerse en beneficio de los demás.

11:11 ✨

¡Para noviembre les deseo mucha paz, amor y felicidad! pic.twitter.com/dCaZwQ9uj8 — 💖🇧🇷🇲🇽𝓛𝓲 𝓐𝓵𝓶𝓮𝓲𝓭𝓪 📚🎤✨ (@LiAlmeida05) November 1, 2021

En numerología el número 1 significa la unidad total, el comienzo de todo, la fuerza, creatividad y energía. Así, el 11 es la unión de dos unos, forman parte de él y por ello es conocido como el número maestro, cuyo significado es “superconsciencia” en todo aspecto y lugar. Además, se le atribuyen cualidades como la sabiduría, la intuición y la percepción.

Siguiendo con la numerología, al desglosar el 11, se descompone en dos 1, que si los sumas, dan 2, la dualidad, a la que se relaciona con el arte, la inspiración y la conciencia colectiva. El resultado y significado del número 11 es la conexión con la luz y lo oscuro, la vida y la muerte, debido a la “superconciencia” que existe en ese lapso de tiempo.

Según el mundo esotérico y cabalístico, el significado del 11:11 va ligado al significado de la numerología, ya que en a esa hora se abre un portal otros mundos superiores, lo que para algunos puede ser positivo pero que puede aumentar los miedos de la mayoría ante lo desconocido.

Por el lado místico se alude a que el universo reparte su energía en ciertos lugares, y estos serían provechosos para el ser humano, debido a que generan una mayor armonía alrededor de las personas. Y más aún en las que reciben esa energía.

Referente bíblico

En cambio en la Biblia, hay una referencia, concretamente Jeremías 11:11, en el que dice: “Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que yo traigo sobre ellos un mal del que no podrán escapar. Clamarán a mí, pero no los escucharé”.

En este aspecto ahonda la película “Nosotros”, de Jordan Peele, con constantes referencias, muy sinbólicas, durante el metraje y que tiene una relación entre lo que ocurren en la realidad y con el mundo que existe debajo de la tierra. Una especie de profecía que se va a cumplir sin que nadie pueda evitarlo.

Cartel promocional de la película "Nosotros" FOTO: Archivo

La norteamericana Doreen Virtue, experta en numerología, considera que los números 1, 11, 111 y 1111 pertenecen a la categoría de dígitos “angelicales” y lo que significan es que hay que mantener “tus pensamientos en positivo, porque tus pensamientos se están manifestando en la forma. Focaliza en tus deseos, y no en tus miedos”.

Uno de mis días favoritos del año es hoy: el 11-11 (noviembre) pues es sumamente poderoso en el mundo de Los Ángeles ya que es un número mágico y significa: “pide tu deseo que nosotros te lo concederemos”. Aquí te dejo el link con el ritual para hoy https://t.co/c0y3OwP4mT pic.twitter.com/twogMFkVDN — Angeles cerca de ti (@Angelcercadeti) November 11, 2019

Otras curiosidades relacionadas con el 11:11 tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, cuyo cese se decretó el 11/11 a las 11 de la mañana. El día 11, pero de septiembre, fue el ataque a las Torres Gemelas en 2001 y el primer avión en estrellarse contra ellas era el vuelo 11 de American Airlines.

Por último, otra extraña coincidencia: los últimos cinco presidentes de Estados Unidos tienen 11 letras en sus nombres: Joseph (Joe) Biden, Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton.