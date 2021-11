Pfizer pide autorización para su píldora contra la Covid-19 en EE UU

La multinacional farmacéutica Pfizer ha asegurado que busca la autorización de Estados Unidos para su píldora experimental contra el virus que causa la Covid-19, que reduce la posibilidad de hospitalización o muerte en adultos con riesgo de enfermedad grave en un 89% en un ensayo clínico. Pfizer dijo que completó la presentación de su solicitud de autorización de uso de emergencia (EUA) del medicamento Paxlovid ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE UU, incluidos los datos del ensayo clínico del fabricante de fármacos, informa Reuters.

El fármaco oral podría ser una nueva arma prometedora en la lucha contra la pandemia, ya que se puede tomar como un tratamiento temprano en el hogar para ayudar a prevenir las hospitalizaciones y muertes por Covid-19. También podría convertirse en una herramienta importante en países y áreas con acceso limitado a vacunas o bajas tasas de vacunación. No está claro de inmediato cuándo los reguladores de EE UU se pronunciarán sobre la solicitud de Pfizer. Merck & Co Inc y Ridgeback Biotherapeutics, que están desarrollando una píldora competidora, molnupiravir, completaron su presentación de EUA el 11 de octubre.

Un panel de asesores externos de la FDA se reunirá para considerar esa solicitud el 30 de noviembre y se espera que esté disponible este año. “Nos estamos moviendo lo más rápido posible en nuestro esfuerzo por llevar este tratamiento potencial a las manos de los pacientes, y esperamos trabajar con la FDA de EE UU en n la revisión de nuestra solicitud, junto con otras agencias reguladoras de todo el mundo”, dijo el presidente ejecutivo, Albert Bourla, en un comunicado de prensa.

El fabricante de medicamentos con sede en Nueva York asegura que ha comenzado el proceso de búsqueda de autorización en varios países, incluidos el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, y planea más presentaciones internacionales. Pfizer dijo que permitirá a los fabricantes de genéricos suministrar su píldora Covid-19 a 95 países de ingresos bajos y medios a través de un acuerdo de licencia con el grupo internacional de salud pública Medicines Patent Pool (MPP).