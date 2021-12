La OCU alerta de los nueve juguetes más peligrosos para estas navidades

Las Navidades son las fiestas de los más pequeños de la casa. Los regalos de Navidad y del día de Reyes hacen de estas fechas unos días de ilusión, nerviosismo y diversión. Para ello, los padres tratan de planificar con ellos los regalos, que hagan la carta a Papá Noel o de los Reyes Magos (o ambas en algunos casos) para poder anticipar las compras y aprovechar algunos de los periodos de rebajas que se producen en los meses previos. Aunque nada evita las prisas y el estrés de las últimas horas para envolver los regalos.

La falta de tiempo, la comodidad y en algunos casos los precios hace que cada vez se hagan más compras a través de las distintas plataformas on-line. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho un estudio y ha seleccionado 20 juguetes de venta por internet que, por su diseño, podrían presentar problemas de seguridad, y ha detectado que nueve de ellos suponen un peligro para los más pequeños de la casa. en la mayoría de los casos por la presencia de piezas de pequeñas, prohibidas en juguetes para menores de 3 años por el riesgo de atragantamiento y que debe advertirse incluso en juguetes para niños más mayores. Otras veces las piezas pequeñas aparecen durante su manipulación. Son riesgos que se detectan en todo tipo de juguetes: muñecos, sonajeros, juguetes de madera...

Pero también hay otros riesgos para la salud de los niños como es la presencia de sustancias tóxicas prohibidas como los ftalatos, imanes muy potentes que podrían causar daños al organismo en caso de ser ingeridos, juguetes para bebés con mangos demasiado largos y patinetes entre cuyas partes metálicas quedan huecos sin proteger y que podrían atrapar los dedos de los niños. Otro de los problemas habituales está en el etiquetado, que no siempre es correcto. Bien porque no indican todos los avisos de seguridad necesarios o porque la información figura pero no está en castellano o simplemente porque es confusa.

Según refleja el informe, la mayoría de los casos tienen que ver con problemas de seguridad mecánica: “El peligro más común es el de las piezas pequeñas y lo hemos encontrado en siete de los nueve juguetes peligrosos (juegos de construcción, muñecos, sonajeros...)”. En otros casos, se trata de elementos demasiado grandes y duros, que pueden causar lesiones (como sucede con un mordedor musical), o de espacios entre las piezas o las partes de un juguete que puedan provocar que el dedo de un niño quede atrapado con el consiguiente riesgo (detectado en un patinete).

A los riesgos mecánicos se unen químicos, causados por los ftalatos, una sustancia prohibida cuyo límite de detección máximo no puede sobrepasar el 0,1 % y “su acumulación en el organismo actúa como disruptor endocrino y también como tóxico para la reproducción. No se puede usar en ningún tipo de producto... y lo encontramos en un juguete para bebé”. Esta sustancia es motivo frecuente de preocupación.

La OCU ha detectado nueve juguetes que pueden resultar un peligro para la salud de los más pequeños de la casa FOTO: La Razón (Custom Credit)

El peligro de las imitaciones

Las imitaciones son un quebradero de cabeza para fabricantes y autoridades. Pero en ocasiones, el precio de estas copias son demasiado atractivos como para no sucumbir a ellos y esto tiene sus riesgos. Según explica la OCU, “el original es un producto seguro, pero sus copias no lo son tanto”.

A raíz del estudio, la OCU ha remitido una alerta al Ministerio de Consumo para que se retiren los productos y se comunique al sistema de alerta europea cuales son los productos peligrosos. Además, “existe un compromiso de los principales market places con la Unión Europea para responder en dos días al aviso de las autoridades para eliminar los catálogos que ofrezcan productos no seguros, como los de las páginas web analizadas, pero también otras que anuncien los mismos productos”. De hecho, indica la asociación de consumidores, “El Corte Inglés ya ha procedido a retirar el patinete con problemas. En el caso de que ya hubiera adquirido este producto podría devolverlo aportando el tique de compra”.

La organización exige además a las administraciones nacionales y europeas aumentar la capacidad de control para identificar los problemas de seguridad que no dejan de aumentar al ritmo de las crecientes ventas por internet. La mayoría de los riesgos son patentes a simple vista, incluso en las compras on-line. Pero otros, como la inflamabilidad o los análisis químicos llevan más tiempo y precisan más recursos.

Los nueve productos con problemas de seguridad detectados por la OCU son:

Baby lovely unicornio, de Yoaingo . Contiene ftalatos, una sustancia tóxica. Y aunque está indicado para mayores de tres años, es una copia de un juguete para menores de tres con el que podría confundirse; un peligro si tenemos en cuenta que lleva piezas pequeñas.

Microbloques animales (construcción), sin marca a la venta en AliExpress . Incluye el símbolo de restricción para menores de 3 años, pero no advierte de que contiene piezas pequeñas, lo que supone un riesgo de atragantamiento si hay niños pequeños en casa.

Muñeca bebé llorona, de FOPCC . Etiquetado para mayores de tres años, pero anunciado en su web para menores de tres. De hecho, es una copia de un juguete para menores de tres años con el que podría confundirse; peligroso, ya que contiene piezas pequeñas.

Xylophone instrumental toy (XYETSQQ-D), de Yunhexian . Es un juguete que por sus características debe ser considerado como adecuado para menores de tres años, sin embargo, algunas piezas se desprenden fácilmente y podrían ser ingeridas.

Lote de sonajeros de AliExpress. Debería estar diseñado para que un bebé lo usara de forma segura. Pero algunas piezas se desprenden fácilmente y podrían ser ingeridas, con el consiguiente riesgo de asfixia para el pequeño.

Mordedor musical (sonajero), de Shengdi . A pesar de ser ser un juguete orientado a la primera infancia, su mango, demasiado largo, podría clavarse en la garganta si el niño cayera sobre él (los bebés más pequeños no pueden mantenerse erguidos mucho tiempo).

Juegos magnéticos, de Jian Da Magnastix. Los imanes son demasiado potentes y podrían causar daños en el caso de ser ingeridos. Este es un riesgo para todas las edades, pero además lleva piezas pequeñas con la advertencia en inglés, no en español.

Scooter de dos ruedas (371-004G), de HomCom . Independientemente de la edad del niño, existe un riesgo elevado de que los dedos queden atrapados en la separación entre las dos horquillas y las ruedas, ya que es un espacio mayor de 5 mm y menor de 12 mm.



Patinete Roddi (RS022). Los tapones de la parte inferior de la horquilla y varios elementos de la mochila que acompaña al juguete se desprenden fácilmente. Podrían ser ingeridas por un menor de 3 años, siendo un juguete recomendado desde los 2 años. Este producto de El Corte Inglés ya ha sido retirado tras la advertencia de la OCU.

En cualquier caso, OCU recomienda a los padres con hijos pequeños comprobar siempre la ausencia de piezas pequeñas en los juguetes, sobre todo en copias, aquellos productos especialmente baratos y a la venta en los market places de las grandes plataformas de venta on-line, como AliExpress y Amazon. Cuando se venden por internet no está de más fijarse en los detalles que muestran las fotos (cuando hay suficiente variedad de ellas) y verificar que la información que se ofrece sobre la edad recomendada y las advertencias de uso es clara y congruente, lo que no siempre ocurre.