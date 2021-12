Test de autodiagnóstico de la covid en España: “caros” y poco disponibles

La venta de test de antígenos para diagnosticar la covid marcó un nuevo récord en la semana del 7 al 13 de diciembre, siendo un 3,1% más alta que la semana previa y un 32,7% superior al pico de la pandemia, registrado en la primera semana de agosto, según datos de la consultora IQVIA.

La proximidad de las fiestas navideña, el ascenso de la sexta ola y la amenaza de la variante Ómicron ha motivado este incremento, que ha hecho que las farmacias españolas dispensarán en los últimos días más unidades – 1.439.656 – de las que tenían en stock –1.428.698 –, generando así los problemas de disponibilidad que se han vivido en la última semana . Tanto desde la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) como desde Cofares y desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) lo achacan a un problema coyuntural que, en su opinión, tenderá a regularizarse cuando los fabricantes hayan adaptado el suministro a la demanda.

Pero hay otro problema en el acceso a estos productos, que es estructural y que no tiene visos de mejorar: su precio. Y es que, aunque el mercado ha ido autorregulando los hasta llegar a su p.v.p. de entre 4 y 7 euros, merece la pena recordar que cuando llegaron a las farmacias el pasado mes de julio lo hicieron con un precio cercano a los 10 euros, lo que nos colocó como el segundo país de Europa con los precios más caros. Y, lo más importante, donde el Estado no ha intervenido para pactar un precio máximo, reducir su IVA ni financiarlos en circunstancias concretas, como su uso en colectivos de riesgo.

El pasado noviembre, el Congreso de los Diputados rechazó una proposición no de ley –planteada por PP y Vox – en la que se instaba al Gobierno a la financiación total o parcial de los test de antígenos. Los argumentos que esgrimieron PSOE y Podemos para decir no fueron que no iban a «financiar la sanidad privada» y que los test sin prescripción médica no reducían los contagios. Sin embargo, a día de hoy los expertos defienden que los test de autodiagnóstico son fundamentales a la hora de controlar la expansión de un virus tan contagioso como es la variante Ómicron del SARS-CoV-2. Por ello, piden su gratuidad o abaratamiento para hacerlos más accesibles a la población.

Basta echar un vistazo a los países vecinos para saber cual es el camino que se debería tomar. En Portugal– sin ir más lejos– se pueden adquirir en supermercados a la mitad del precio de España. Además, el Gobierno ofrece desde el pasado mes de octubre cuatro test al mes para cada ciudadano reembolsado al 100%, una medida que está vigente al menos hasta el 31 de diciembre de 2021.

Test de autodiagnóstico en Europa. Infografía FOTO: Teresa Gallardo

En Bélgica se puede pedir cita en centros sanitarios y farmacias para realizarse un test PCR de covid de forma gratuita.

En Alemania están disponibles en farmacias, tiendas y supermercados por precios a partir de 3 euros. Hasta el pasado 3 de octubre el Gobierno ofrecía un test gratuito al día a cada ciudadano, algo que ahora se mantiene solo para los grupos de riesgo ya que la gratuidad no incentivaba la vacunación.