Seis autonomías del norte pactan restricciones ante la amenza de Nochevieja

Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria y Asturias han acordado limitar horarios y comensales en hostelería, restauración y el ocio nocturno para intentar frenar la explosión de contagios que ha provocado la variante ómicron del coronavirus, con la mirada puesta en la próxima Nochevieja.

Son medidas consensuadas por las comunidades del norte, aunque cada una con sus matizaciones y según su legislación, como consecuencia de la incidencia de contagios nunca vista, en algunos casos con 2.000 casos por 100.000 habitantes a 14 días.

Y es que una vez que se ha superado la Navidad, todas las comunidades autónomas se están preparando para afrontar el siguiente desafío: detener el avance de la sexta ola con restricciones de aforos en las macrofiestas y las concentraciones habituales de Nochevieja.

Euskadi y Galicia tienen previsto anunciar mañana nuevas medidas, tras las reuniones que mantendrán sus respectivos comités de seguimiento del coronavirus para evaluar la situación.

Otras como Madrid no se plantean imponer restricciones o cierres en la hostería porque, en opinión, de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no sirven para nada, aunque la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno regional ha anunciado que no autorizará las cinco macrofiestas esta Nochevieja.

Andalucía pospone la decisión sobre las restricciones hasta el 4 de enero, día en que prevén evaluar los datos. Tampoco está previsto implantar por ahora restricciones en Extremadura, que se encuentra en el nivel dos de alerta de contagios y entiende que tiene controlada la situación.

Cataluña, Murcia, Asturias, Navarra y Aragón, son las CC.AA con las restricciones más duras.

En Aragón es obligatorio el pasaporte Covid en hostelería para celebraciones de más de diez personas, ocio nocturno, salones de juego, visitas en hospitales, centros sociales especializados y en grandes eventos de más de 500 asistentes en cerrado y 1.000 en abierto. Además, la hostelería y la restauración se cierran a las 00.00 horas y el ocio nocturno a las 02.00 horas.

En Asturias, el pasaporte Covid es obligatorio para el acceso a centros sociosanitarios, equipamientos culturales, deportivos, de restauración o de ocio. Los establecimientos hosteleros tienen que cerrar a la 1.00 como máximo y esta cerrado el interior de los locales de ocio noctuno.

Murcia, por su parte, ha decretado el cierre de toda actividad no esencial a partir de la 1 de la madrugada. Se limitan los comensales por mesa en bares y restaurantes a diez en interiores y doce en exteriores y, en los locales de ocio nocturno- donde se exige el pasaporte covid- no se permite el uso de las pistas de baile ni el consumo en barra, y en exteriores será siempre sentado.

Navarra establece la bligación del pasaporte Covid para acceder a bares especiales y discotecas, restaurantes con un aforo de más de 60 comensales, para todo tipo de espectáculos culturales en interiores, residencias, hoteles y gimnasios. Los establecimientos, sociedades y peñas permanecerán cerrados entre la 1 y las 6 horas y se recomienda que las reuniones y celebraciones navideñas se limiten a un máximo de diez personas y a dos unidades familiares.

Por último, en Cataluña, la unica comunidad que ha impuesto el toque de queda- entre la 1 y las 6- horas, el ocio nocturno está cerrado, hay una reducción de aforos al 70% en varios sectores, los encuentros sociales se deben limitar a un máximo de diez personas y se exige el pasaporte Covid para hostelería, gimnasios y para visitar a familiares en residencias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a perseverar en la estrategia del Ejecutivo frente a la pandemia de coronavirus y su nueva variante Ómicron, cuyo eje principal es la campaña de vacunación que precisamente hoy cumple un año desde que se inoculó la primera dosis a Araceli, una nonagenaria de la residencia Los Olmos de Guadalajara.