Una norteamericana alucina al visitar la sanidad española y la compara con la de Estados Unidos: "Estaba en shock"

Si bien la sanidad española ha sido muy criticada durante los últimos años debido al sentimiento de colapso constante, la realidad es que esta institución está rodeada de mitos. Sin embargo, todo depende del ojo por el que se mire y, por supuesto, de la experiencia propia de cada uno. En este sentido, entra a escena la percepción con la que se analice. Por ejemplo, en la comparación con el resto de países, los servicios públicos de España que forman parte del estado de bienestar, entre los que se incluye el servicio sanitario, son altamente recomendados.

Pero no hay que obviar las deficiencias que en muchas veces aparecen con motivo del exceso de demanda. De esta forma, en algunos periodos concretos, los servicios se saturan en demasía y hacen que la opinión de los clientes torne hacia una naturaleza negativa. Por el contrario, si hay algo que se representa de forma clara la disparidad de criterios y, tal vez, la burbuja que engloba a los españoles, es la opinión de los extranjeros cuando visitan a la sanidad española. En el caso que hoy nos concierne, una publicación viral en redes sociales ha connotado, una vez más, la realidad destapada.

Ariel Roberts, norteamericana que reside en España, concretamente en Valencia, expuso su popular reacción tras visitar el sistema de salud que se trabaja en España. Conocida en redes bajo el siguiente pseudónimo, @theexpattherapist, su video explicando lo sucedido de manera cronológica acumula miles de visualizaciones en TikTok y centenas de me gustas. Al mismo tiempo, los comentarios no han tardado en llegar y, como consecuencia directa de ello, los seguidores han criticado los distintos aspectos que menciona en el audiovisual.

Una norteamericana alucina con la sanidad española

Ariel acudió a la especialidad de urgencias con motivo de una fiebre muy alta que tenía su hijo. Como era de noche, y tras consultar con el número habilitado, decidieron acudir al hospital más cercano para que los especialistas solventaran el problema lo antes posible. Sin embargo, atendiendo a sus costumbres en América, se prepararon para pasar toda la noche en el centro sanitario con una mochila llena de enseres. Puse de todo. "Creí que íbamos a necesitar bocadillos, mantas, libros, puzles y sudokus, materiales para colorear, etc", asegura la estadounidense.

Su reacción respondía a sus experiencias anteriores en este mundo. De hecho pensaba que iba a esperar entre "dos o tres horas" y que esta "bolsa mágica" iba a tenerles entretenidos durante la demora. Sin embargo, el médico les llamó de inmediato y asegura que "ya estaban allí esperándonos". "Revisan a mi hijo, nos dan el diagnóstico, nos dan una receta y estamos entrando y saliendo en menos de veinte minutos", añade. Cuando ocurrió todo "estaba en shock" debido a la nula espera. Finalmente califica el servicio como "una atención médica eficiente y de forma gratuita" y compara este suceso con "lo salvaje" que es su país y lo anticuado que está en este sentido.

Los comentarios se centran en la anomalía

Respecto a la experiencia de la susodicha, muchos de los internautas que han visto el vídeo en su feed de TikTok han reaccionado exponiendo la verdad que ellos conocen. "¿Dónde fuiste? Me sorprende porque el tiempo medio de espera puede ser de tres horas", agrega un seguidor en relación al tiempo de espera y a las largas colas que muchas veces sufren los españoles. En la contraparte, otro de los temas más sonados en los comentarios son la financiación del organismo público.

"No es gratuita, la pagamos con nuestros impuestos y estamos muy agradecidos a la sanidad pública", menciona. Otra de las citas que más "me gustas" acumulan es la siguiente: "Has tenido suerte al llegar y que te atiendan... el resto sí que es cierto... pero gratis no es porque lo pagamos y bien caro vía impuestos", que aúna los dos temas antes tratados.