Día Internacional de la Mujer Ingeniera: «Somos el primer hospital del país que fabricará implantes a medida en 3D»

Hoy es el Día Internacional de la Mujer Ingeniera y precisamente el Gregorio Marañón fue el primer hospital de España en contar entre sus filas a una ingeniera dedicada al área de la impresión 3D. «Empecé hace cuatro años en empresas externas y hace año y medio en el propio hospital», explica Estela Gómez, a quien le sigue despertando curiosidad «cacharrear» como cuando era niña, una virtud que le ha llevado a trabajar entre batas.

Hace impresión 3D. Eso en un hospital supone fabricar prótesis. ¿Fórceps también?

Sí y no. Se realiza impresión 3D y planificación preoperatoria, que no siempre tiene que ir con un producto impreso 3D. Así, para poner unos tornillos en la columna vertebral se pueden necesitar unas imágenes, puede ser un vídeo que permita la planificación preoperatoria y el día de quirófano al cirujano le sirva de guía para saber hacia donde girar los tornillos y realizar los cortes de hueso. Hay muchas tecnologías de impresión 3D, aquí tenemos máquinas de escritorio, y las prótesis de rodilla y pelvis suelen ser de titanio que requiere unas impresoras grandes que tenemos localizadas en empresas externas. Aquí se hace más planificación. Imprimimos modelos de planificación quirúrgica que son réplicas anatómicas del paciente como un hueso, un tumor, también guías quirúrgicas que son dispositivos que se colocan sobre paciente el día de la cirugía en material biocompatible. Son piezas pequeñas que colocas sobre la muñeca por ejemplo porque tienes un tumor y esa pieza encaja como una pieza de lego. Además, la impresión 3D te da posibilidad de crear estructuras de forma más rápida que con técnicas tradicionales son más difíciles de hacer y la posibilidad de aligerar el peso de implantes creando poros internos.

Pero, ¿imprimen las prótesis en el hospital?

De titanio no. Pero nos acaba de llegar una impresora que sirve para fabricar implantes en material peek, gracias a la cual seremos el primer hospital de toda España que podrá fabricar implantes del paciente como una placa de osteosíntesis si tienes un hueso fracturado, que es una placa que lo une como si fuera cinta adhesiva y luego también se podrían hacer craneoplastias, cubrir el defecto que un paciente tiene en el cráneo. Eso sería lo más sencillo de imprimir y luego pasaríamos a prótesis a medida que soporten cargas como una pelvis o una rodilla, lo que nos convertirá en el primer hospital de España en imprimir implantes en el propio centro hasta donde sabemos.

¿Cómo es este material?

Es biocompatible, se asemeja más a las propiedades del hueso que el titanio y a la hora de hacer un TAC al paciente no produce destellos. Es decir, que el control postoperatorio para ver si ha funcionado es mucho más fácil de realizar que con titanio porque con titanio no detectas diferencias entre hueso e implante y no ves muchas veces si el tornillo está bien colocado.

¿Estas prótesis aguantarán más tiempo en el paciente?

Es muy pronto para saberlo, vamos a estudiar peek mecánicamente. Pero al fabricar en el propio hospital los plazos serán más cortos.

Como ingeniera, ¿qué tal se maneja entre batas?

Al principio choca un poco porque yo venía como investigadora de la parte industrial, pero al final se trata de hablar un mismo lenguaje.

¿De qué modo la impresión 3D está revolucionando la atención médica?

De cara al paciente mejora mucho la comunicación porque los médicos pueden explicar su patología de forma visual, enseñando su tumor, sus venas, frente al TAC que no se entiende. Se lo podemos imprimir 3D o enseñárselo de forma virtual. A algunos pacientes ver el defecto que tienen en la pelvis y qué prótesis se le va a poner les tranquiliza. Otros no quieren verlo. Luego aumenta precisión y planificación del cirujano. Muchas cirugías pueden hacerse más rápido porque van con la idea hecha en la cabeza.

¿En qué se ha avanzado más en el tema 3D en los hospitales?

Diría que ha mejorado mucho el trabajo multidisciplinar. Antes no se integraba tanto al ingeniero en quirófano y hoy ingenieros, radiólogos, enfermería trabajamos juntos en el mismo proyecto.

¿Qué porcentaje de hospitales en España tienen unidades 3D?

Cada vez hay más. Igual no en todas las CC AA pero en casi todas.

"En la Clínica Mayo tienen el mismo reto que nosotros: imprimir las prótesis en el hospital"

¿Sabe decirme si la situación es similar en el resto de la Unión Europea o en Estados Unidos?

Es diferente la regulación en otros países europeos. En España se necesita licencia de fabricación para hacer productos sanitarios, y la ISO13485, que es la que regula estos productos. En otros países con tener certificado de calidad ya pueden fabricar. El Marañón está reconocido como uno de los hospitales más pioneros en este campo, así como la Clínica Mayo. Estamos a su nivel. Clínica Mayo vino al Colegio de Ingenieros y dijeron que su reto era imprimir implantes en su propio hospital, y pensé «ostras, pues vamos alineados o por delante». Con la diferencia que allí tienen 30-40 ingenieros dedicados solo a eso, y aquí somos 10 en la unidad 3D.

"Se está trabajando en hacer un centro de referencia y que los hospitales grandes ayuden a los más pequeños"

¿No sería necesario crear una especie de centro de impresión 3D para todos los hospitales en nuestro país?

Sí, se está trabajando en hacer un centro de referencia y que hospitales grandes ayuden a hospitales más pequeños.

¿Juega algún papel la IA en la impresión 3D?

Sí, por ejemplo, al imprimir te puede detectar defectos de capa.