Lo que sabemos hasta ahora de la nueva variante IHU ¿Debemos preocuparnos?

Francia acaba de identificar una nueva variante del coronavirus, que contiene 46 mutaciones, es decir todavía más que Ómicron, y es una de las dos derivadas de la B.1640 localizada a finales de septiembre en la República del Congo. De momento, de la nueva variante, denominada IHU, se tiene constancia de una docena casos en la región de Marsella que se asocian con viajes a Camerún.

La variante B.1.640.2 fue comunicada oficialmente por el Instituto Hospitalario Universitario de Marsella el 9 de diciembre de 2021 a través de sus redes sociales, dos semanas después de que se descubriera Ómicron, aunque no ha trascendido hasta hace pocos días.

Un estudio preliminar publicado en en la plataforma de ‘preprints’ MedRxiv revela que IHU presenta 46 mutaciones y 37 deleciones, resultando en 30 sustituciones de aminoácidos y 12 deleciones. En la proteína spyke se han detectado catorce sustituciones de aminoácidos, incluidos N501Y y E484K, y 9 deleciones. Este patrón de genotipo llevó a crear un nuevo linaje llamado B.1.640.2, que es un grupo hermano filogenético del antiguo linaje B.1.640 renombrado como B.1.640.1. Ambos linajes difieren en 25 sustituciones de nucleótidos y 33 deleciones.

Por ahora, según informan los investigadores, IHU se ha identificado en un grupo de pacientes de Folcalquier, una comuna francesa a unos 100 kilómetros de Marsella. Asimismo, el paciente cero podría haber sido una persona que regresó de un viaje a Camerún, en África occidental. Estaba vacunado y presentó problemas respiratorios leves tres días después de haber regresado a Francia.

Los autores del artículo subrayan que aún no se sabe qué tan seria puede ser la amenaza que representa esta variante debido a que solo se ha reportado un reducido número de casos y éstos se han limitado a Francia. Es “demasiado pronto para especular sobre las características virológicas, epidemiológicas o clínicas de esta variante IHU basándose en estos 12 casos”, escriben en el artículo, que no ha sido revisado por pares. No obstante señalan que “estos datos son otro ejemplo de la imprevisibilidad de la aparición de variantes del SARS-CoV-2 y de su introducción en un área geográfica determinada desde el extranjero”.

Aún se necesitan más estudios para conocer la contagiosidad y riesgo de este nuevo linaje del coronavirus, pero la gran cantidad de mutaciones que presenta IHU ya la han puesto bajo la lupa. De momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha minimizado la amenaza que presenta la nueva variante detectada en Francia. Abdi Mahamud, experto en Covid-19 de la OMS, indicó que IHU ha estado en su radar desde que fue detectada. “Ese virus tenía muchas posibilidades de avanzar”, agregó

Hasta el momento, la OMS ha catalogado como variantes preocupantes un total de cinco cepas: Alpha, Beta, Gamma, Delta y Ómicron. La primera de estas fue Alpha, que las primeras muestras documentadas fueron en Reino Unido en septiembre del 2020, y se designó como ‘preocupante’ el 18 de diciembre del 2020, igual que Beta, que tuvo las primeras muestras documentadas en Sudáfrica en mayo de 2020 pero, sin embargo, no fue hasta el 18 diciembre cuando se designó como ‘preocupante’.

Por el contrario, las más recientes han sido Delta y Ómicron, que la primera muestra documentada se detectó en India en octubre de 2020 pero ya se había catalogado como ‘preocupante’ el 11 de mayo de 2020, y Ómicron, detectada en Sudáfrica, y nombrada ‘preocupante’ el 26 de noviembre de 2021.