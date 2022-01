¿Comer y no engordar?: cuatro investigadoras españolas descubren la fórmula mágica que lo permite

Cuatro investigadoras de la Facultad de Farmacia de Sevilla han encontrado la fórmula para poder comer sin engordar. Se trata de un preparado que permite comer sin que las grasas acumuladas generen consecuencias nocivas para la salud.

La pócima está elaborada con dos componentes de origen natural: la hoja del aloe y el hidroxitirisol, un potente antioxidante que está presente en el olivo. Dos elementos que combinados, según las investigadoras, previenen el sobrepeso, la hiperglucemia, la hipercolesterolemia y en consecuencia, reducen el riesgo cardiovascular.

La investigación ha sido liderada por la profesora titular de Farmacología, Ángeles Fernández Arche, de la facultad de Farmacia de la capital andaluza, y en ella también han participado Dolores García Jiménez, Rocío de la Puerta Vázquez y Ana María Quílez Guerrero.

Según revela la directora del estudio a Canal Sur Radio, está demostrado que estos dos compuestos, el gel de aloe y el hidroxitirosol, funcionan por separado. “Muchas publicaciones confirman que tienen efectos beneficiosos en el sobrepeso, la diabetes tipo2 o la hipercolesterolemia, pero lo que hemos ensayado es la asociación de los dos”, ha explicado.

El gel de aloe no solo presenta una gran capacidad para reducir el peso, también sirve para mejorar disfunciones metabólicas como la elevación de la glucosa y el colesterol. En cuanto al hidroxitirisol, Fernández Arche indica que es un potente antioxidante que se encuentra en el olivo en general y es el responsable de gran parte de las propiedades saludables atribuidas al aceite de oliva virgen.

La fórmula ha sido probada con éxito en ratones de laboratorio. A unos roedores se les administró una dieta alta en grasas saturadas para elevar la glucosa y el colesterol, y a los otros se les administro la misma dieta, pero suplementada con el producto.

Los datos revelaron que tras ocho semanas los ratones no habían aumentado de peso y se logró reducir significativamente los niveles de colesterol y glucosa en sangre. Algo que no ocurrió en los animales a los que no se les administró el preparado.

El producto ya está patentado, pero de momento solo en animales. La idea de las investigadoras que una empresa se interese por su patente para poder comercializar el producto. Para ello es necesario que alguna industria relacionada con la dietética, la alimentación o con la empresa farmacéutica pruebe los dos componentes combinados enhumanos . “Lo previsible por la cantidad que le ponemos es que no produzca ningún daño”, indica Fernández Arche.