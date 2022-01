Janet Airlines, la misteriosa aerolínea que nunca ha vendido un billete y nadie sabe a dónde va

Durante décadas el Área 51, un complejo militar estadounidense situado en el desierto de Nevada, estuvo rodeada de secretismo, sin que el gobierno americano confirmara o desmintiera su existencia, lo que dio pie a numerosas teorías conspirativas. No obstante, en 2013, gracias a la desclasificación de documentos secretos, se supo que no se trataba de un centro de investigación de extraterrestres sino de un campo de pruebas y de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aunque, aún así, muchos siguen dudando de su veracidad. Este tipo de teorías están alimentadas por pequeñas filtraciones de informes clasificados de las autoridades estadounidenses. Las consecuencias de estas hipotéticas conspiraciones y especulaciones también alcanzan a una misteriosa aerolínea llamada Janet Airlines, cuyas actividades son completamente secretas y codificadas a pesar de operar en un aeropuerto comercial visible para todos. Durante más de cinco décadas, cuando comenzó a operar en EE. UU., la aerolínea nunca ha vendido un vuelo y su itinerario sigue siendo un misterio.

El nombre “Janet” no es una denominación oficial reconocida para la aerolínea, sino el apodo que le han dado quienes la han investigado durante décadas. Janet corresponde a las siglas “Just Another Non Existent Terminal” o “Joint Air Network for Employee Transportation”. Esta aerolínea supuestamente sería operada por la empresa AECOM al servicio de la Fuerza Aérea Estadounidense, según los expertos. Por otra parte, su flota constaría de al menos seis Boeing 737 y una pequeña cantidad de aviones Beechcraft. Son de color blanco y tienen una franja roja a lo largo del fuselaje. Y pueden verse despegar y aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Las Vegas todos los días, donde tienen una terminal exclusiva desde donde realizan todas sus operaciones.

El Área 51 es parte de una base militar a unos 128 kilómetros al noroeste de Las Vegas, en el desierto de Nevada.

Un aspecto interesante de Janet Airlines es que, hasta donde sabemos, tiene una sola misión, que es transportar personal desde el aeropuerto de Las Vegas hasta los campos de pruebas de Nevada, que están bajo la supervisión del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés). “Esto se debe a que el DOE está a cargo de cualquier instalación en la que se realicen pruebas con material nuclear”, explicó Joseph Fitsanakis, profesor de Inteligencia y Seguridad Nacional de la Universidad Coastal Carolina de Carolina del Sur. Asimismo, el experto explicó que el papel del DOE en las tareas de inteligencia “es muy poco conocido en comparación con otras agencias como la CIA y el FBI”. “La terminal donde opera Janet Airlines siempre está llena, y todas estas personas no son solo personal de la Fuerza Aérea. Muchos científicos del DOE son transportados a los campos de prueba”, relató Fitsanakis, a lo que añadió: “El DOE trabaja rodeado de secretos, como lo demuestra el hecho de que se sabe muy poco sobre los campos de pruebas de Nevada, que estuvieron bajo su supervisión desde el principio, al igual que de los programas nucleares”. Actualmente, según Fitsanakis, es probable que Janet Airlines transporte a estos campos a especialistas que trabajan en el desmantelamiento de armas nucleares. El profesor de la Universidad Carolina dice que es “un poco absurdo no reconocer la existencia de Janet Airlines porque todos saben que existe”. Afirma, sin embargo, que entiende “la necesidad del secreto en cuanto a las actividades de inteligencia logística y todo lo relacionado con las instalaciones nucleares”.

Interrogatorios para empleados

Aquellos que investigaron a Janet Airlines dicen que los empleados de la compañía, incluidos los asistentes de vuelo y los pilotos, son poseedores de una autorización de seguridad ultra secreta y son sometidos a una investigación exhaustiva de antecedentes tanto personales como familiares. Algo que solo despierta más dudas sobre el trabajo que desarrollan estos pilotos, dado que ninguna aerolínea comercial exige tanta información si no es para un trabajo “ultra secreto”. En una entrevista de la BBC al portavoz de la Fuerza Aérea de EE. UU., Benjamin Newell, dijo que, como ocurre con todas las actividades relacionadas con el Campo de Entrenamiento de Nevada, donde se encuentra el Área 51, no podía confirmar ni negar la existencia de Janet Airlines ni de ninguna aerolínea de características similares. “Algunas actividades y operaciones realizadas en el Campo de Entrenamiento de Nevada, en el pasado y en el presente, se consideran secretas y no se pueden discutir”, afirmó Newell. El portavoz de la Fuerza Aérea dijo que en el pasado hubo “vuelos contratados” desde Las Vegas a las instalaciones de prueba de Tonopah, también en Nevada, aunque ya no existen.