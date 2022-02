¿Cuál es el animal más longevo del planeta?

Su nombre es Jonathan, y es una tortuga gigante que nació en las Islas Seychelles en el año 1832. O esa es la estimación oficial, porque tenía -al menos- 50 años cuando llegó a la isla de Santa Elena en el año 1882. Pero es una estimación a la baja. Y según apuntan en la página oficial de los récord Guiness: “con toda probabilidad, es incluso mayor de lo que se piensa”. Es decir, que Jonathan tiene -por lo menos-190 años... lo que le convierte en la tortuga más longeva del mundo, y además, en el animal más anciano de la superficie terrestre.

Fotografía de Jonathan, una tortuga gigante de 190 años | Fuente: guinnessworldrecords.es FOTO: La Razón (Custom Credit)

La coronación de Jonathan desplazó al anterior poseedor del título del “quelonio más longevo del mundo”; que era Tu’i Malila, una tortuga radiada que el capitán Cook regaló a la familia real británica en el año 1777, y que permaneció en palacio hasta que murió en el año 1965. Cuando tenía 188 años.

Las estimaciones sobre su edad se vieron reforzadas cuando se descubrió una fotografía que se tomó entre 1882 y 1886, en la que aparecía un Jonathan perfectamente adulto pastando en el jardín de ‘Plantation House’, la residencia oficial del Gobernador de Santa Elena.

Jonathan (izquierda) en una fotografía tomada entre 1882 y 1886; en los terrenos de Plantation House, Santa Elena | Fuente: guinessworldrecords.es FOTO: La Razón (Custom Credit)

“Es un icono local, símbolo de la persistencia frente al cambio”, explicaba el veterinario de Jonathan, Joe Hollins. Y es que, mientras que el mundo avanzaba a su alrededor, Jonathan siguió pastando en aquellos jardines a los que llegó en 1882, y desde donde ha tenido el honor de conocer a -nada más y nada menos- que a 31 gobernadores.

La noticia de su coronación llegó justo después de que el Gobierno de Santa Elena actualizase su estado de salud y reportase que Jonathan había “superado satisfactoriamente el invierno”. Y no era algo que estuviese asegurado, porque los años han pasado factura y su estado de salud es cada día más delicado: “No es consciente de la comida si simplemente se la colocamos en el suelo” (...) “Le dan de comer directamente una vez a la semana; para reforzar sus calorías, vitaminas, minerales y elementos esenciales, ya que es ciego y no tiene olfato”.

“Sin embargo, su oído es excelente y le encanta estar en compañía de los humanos, y responde bien a la voz de su veterinario Joe Hollins; ya que lo asocia con un festín”. Pero no es lo único que conserva en perfectas condiciones: “A pesar de su edad, Jonathan sigue teniendo una buena libido y se le ve con frecuencia aparearse con Emma... y a veces con Fred: ¡los animales no suelen ser especialmente sensibles al género!” revela su veterinario.