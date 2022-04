Cuáles son las mejores butacas de una sala de cine, según la ciencia

Cada vez hay menos incentivos para volver a llenar los cines. Sobre todo porque en los últimos años los precios de las entradas han aumentado hasta unos niveles que podríamos considerar casi prohibitivos. Además, la oferta para disfrutar del cine desde la comodidad de nuestros hogares es cada vez mayor... y a un precio muy asequible. Sin embargo, todavía son muchos los que se resisten a la idea de prescindir de disfrutar de las películas en las salas de cine. Así que -para estas personas- esta pregunta sigue siendo tan relevante como lo ha sido siempre... y merecen una respuesta:

¿Cuáles son los mejores asientos?

Lo primero que debe quedar claro es que todas las salas de cine modernas están diseñadas para que todos los espectadores puedan ver y escuchar correctamente la película... sin importar dónde estén sentados. Ahora bien, no en todas las butacas se puede disfrutar de la imagen y del sonido de la misma forma.

Una sala de cine con tecnología de la empresa Dolby. FOTO: La Razón

Por ejemplo, los que se sienten atrás estarán mucho más cerca de los altavoces surround del fondo de la sala, y eso hará que puedan verse abrumados cuando suba el volumen de alguna escena. Mientras tanto, los que se sienten en las primeras filas pueden pasarlo muy mal al tener que mirar la pantalla completa. Y los que se sientan en los extremos laterales de la sala -por su parte- también experimentarán tanto una imagen como un sonido distorsionados.

Evidentemente, hay otras muchas variables que nos empujarán a elegir unos asientos u otros. Por ejemplo, algunas personas preferirán sentarse en los asientos del fondo cuando disfruten de según qué compañía; otros preferirán situarse en los costados del patio de butacas si padecen una vejiga pequeña, para no molestar a nadie con sus continuos viajes al baño; y a otros no les quedará otra que quedarse con los asientos más cercanos a la pantalla, porque no han comprado las entradas a tiempo; (...).

No obstante, podemos sacar algunas conclusiones si nos centramos en contentar a aquellos que únicamente pretenden sacarle el máximo partido a la experiencia... y si partimos de la base de que todos los asientos del patio de butacas están libres.