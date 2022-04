Mujeres con discapacidad, la doble discriminación

Una dura lucha viven los niñas y mujeres con discapacidad para no ser discriminadas en su doble condición. Así quedó reflejado en las conclusiones finales de la conferencia europea organizada en Madrid por el Cermi, la Fundación Cermi Mujeres (FCM) y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés) .

Esta sesión, moderada por la vicepresidenta de la FCM, Ana Peláez, y por Marine Uldry, responsable de derechos humanos del EDF, contó en el acto de apertura y presentación con el presidente del EDF, Yannis Vardakastanis, quien ha destacado que «hay más de 60 millones de mujeres y niñas con discapacidad en Europa que en muchas ocasiones quedan excluidas del debate público y no se abordan sus necesidades en leyes, políticas e iniciativas a nivel internacional, europeo y nacional». Considera que «las mujeres y niñas con discapacidad siguen en situación de riesgo y están expuestas a mayores niveles de discriminación, y eso no es aceptable».

La europarlamentaria Katrin Langensiepen hizo hincapié en la necesidad de que las mujeres con discapacidad tengan puestos de relevancia y participen en el espacio político. «Necesitamos que las mujeres con discapacidad se sitúen en puestos de relevancia», subrayó. En esta cuestión profundizó la directora ejecutiva de Cermi, Pilar Villarino, quien ha comenzado su intervención recordando la ausencia de las mujeres con discapacidad en la agenda política europea de la discapacidad, y por consiguiente en las políticas públicas europeas.

Desde Francia, Claire Desaint, representando la organización Femmes Pour le Dire, Femmes pour Agir, denunció la invisibilidad que sufren las mujeres y niñas con discapacidad y ha afirmado que para salir de ella necesitamos datos y estadísticas. También ha puesto de relieve la complicada situación de las mujeres con discapacidad en Francia con relación al empleo y la autonomía financiera.

Marica Miric, de la Unión Croata de Asociaciones de Personas con Discapacidad (SOIH), lanzó recomendaciones que permitan proteger y trabajar por el empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Tras ella intervino Luisa Bosisio, del Foro Italiano de la Discapacidad, que explicó cómo en la última década las mujeres italianas han aumentado la sensibilización de su situación y ha insistido en la necesidad de trabajar en la recopilación de datos desagregados porque «cuando no se recopilan datos, no se detectan y no se eliminan situaciones de discriminación». Una cuestión también abordada por la griega Antonia Pavli, que se lamentó de la falta de datos oficiales. «No hay datos ni cuantitativos ni cualitativos; y sin ellos no se pueden crear políticas adecuadas para combatirlo», indicó.

La organización Feministas contra el Capacitismo, desde los Países Bajos, estuvo representada por Jacquies Davis , que reflexionó acerca de la misoginia y la transfobia, pidiendo que su futuro sea accesible.

Cerró la coordinadora de la FCM, Isabel Caballero, que ha instado a contar con datos oficiales para realizar políticas públicas idóneas y a trabajar para que la futura directiva europea sobre violencia tome en consideración las demandas de las mujeres con discapacidad, con especial atención a que la esterilización no consentida sea considerada como una forma de violencia contra las mujeres.

Esta semana, la Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado dos mociones por las que reclama al Gobierno medidas específicas para luchar contra la violencia de género que sufren las mujeres mayores de 65 años y aquellas mujeres y niñas con discapacidad víctimas de esta lacra.

En cuanto a la moción relacionada con las mujeres y niñas con discapacidad, que ha sido impulsada por el PP, reclama al Gobierno que facilite los mecanismos de acceso a la justicia a estas mujeres y niñas que son víctimas de violencia de género y que ponga en marcha los instrumentos necesarios para su protección y resarcimiento, implementando medidas que faciliten la denuncia.