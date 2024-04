La única playa de Málaga que figura en la lista de las 50 mejores de toda España

Arranca el mes de mayo y con él las buenas temperaturas. La llegada del buen clima invita a iniciar la temporada de playa tras el largo invierno. España ofrece una amplía oferta debido a su extenso litoral y Andalucía es uno de los destinos más demandados, tanto por locales y por turistas.

En la provincia de Málaga destaca una playa por encima de todas: la playa de Nerja, conocida como la playa del Balcón de Europa. La prestigiosa revista Conde Nast Traveller la ha incluido dentro de su lista de las 50 mejores playas de España.

"Anímate a echar un vistazo desde el Balcón de Europa en Nerja, Málaga. Justo debajo hay un playa de fina arena y horizonte mediterráneo, imprescindible si te dejas caer por esas latitudes", destaca la revista de esta playa como la única seleccionada en toda la geografía malagueña, eligiéndola así como la mejor de toda la provincia de Málaga.

Pero es importante señalar que técnicamente no hay ninguna playa bajo ese nombre. El Balcón de Europa es una antigua fortaleza que data de hace más de diez siglos y se encuentra en el acantilado que separa dos playas adyacentes: la playa del Salón y la de Calahonda. La fotografía que ilustra el listado de Condé Nast Traveler parece ser de esta última. Esta playa es conocida por sus aguas cristalinas, aunque no es muy extensa y tiende a llenarse de gente en verano. Las numerosas rocas que la rodean hacen recomendable el uso de escarpines y la invitan a practicar snorkel.

Calahonda es una playa de unos ciento veinte metros de longitud y veinte de ancho aproximadamente. Es una playa con un alto grado de ocupación dada su situación tan privilegiada (En el centro de Nerja). Goza de una arena agradable de grano medio, de color oscuro y un oleaje moderado.

Para llegar hasta esta cala en coche es necesario aparcar en el aparcamiento publico y caminar unos 5 minutos hasta la entrada. Su acceso no es difícil, aunque no está adaptado personas discapacitadas, para llegar a la arena hay que bajar una rampa en zig-zag con escalones.

Durante el verano dispone de servicio de vigilancia y señalizaciones de peligro.

Lamentablemente el único chiringuito que había (papagayo), está cerrado. No obstante, para comer en Nerja cerca de la playa no tendrás ningún problema, está rodeado de restaurantes y bares para elegir en el casco urbano (Calles pintada, Cristo, Carabeo, etc.)

Lista completa de las 50 mejores playas de España

Playa de Nogales (La Palma)

Cala Pregonda (Menorca)

Playa Es Comú (Mallorca)

Cala del Peix (Sant Feliu de Guíxols, Girona)

Ribadesella (Asturias)

Caló des Moro (Mallorca)

Playa de Merón (San Vicente de la Barquera, Cantabria)

Playa de Las Teresitas (San Andrés, Tenerife)

Cala Futadera (Tossa de Mar, Girona)

Playa de Valdevaqueros (Tarifa, Cádiz)

Cala Baladrar (Benissa, Alicante)

Playas de Taganana (Tenerife)

Cala Binidalí (Mahón, Menorca)

Playa del Balcón de Europa (Nerja, Málaga)

Cala Mesquida (Mallorca)

Playa Papagayo (Lanzarote)

Cala D'Hort (Ibiza)

Cala Fornells (Mallorca)

Playa Virgen del Mar (Santander)

Cala Saona (Formentera)

Playa de Zahara (Zahara de los Atunes, Cádiz)

Playa de Sotavento (Fuerteventura)

Playa Gran (Tossa de Mar, Girona)

Playa de Bolonia (Cádiz)

Playa de Portdoguer (Cadaqués, Girona)

Playa de Monsul (Cabo de Gata, Almería)

Playa Barbeira (Baiona, Vigo)

Playas de Cuevas del Mar (Nueva de Llanes, Asturias)

Cala del Príncipe (Cabo de Gata, Almería)

Cala del Charco (Villajoyosa, Alicante)

Playa de Karraspio (Mendexa, Bizkaia)

El Lago Verde (Lanzarote)

Playa Valle Gran Rey (La Gomera)

Cala Salada (Ibiza)

Cala Saura (Formentera)

Playa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Calella de Palafrugell (Girona)

Playa de Orzán (A Coruña)

Playa de La Victoria (Cádiz)

Punta Paloma (Tarifa, Cádiz)

Playa del Norte (Peñíscola, Castellón)

La Concha (San Sebastián)

Cala Comte (Ibiza)

Playa de Cuesta Maneli (Huelva)

Maspalomas (Gran Canaria)

Playa de Canelas (Sanxenxo, Pontevedra)

Playa de La Fragata (Sitges, Barcelona)

Playa de Cofete (Fuerteventura)

Playa de La Pared (Fuerteventura)

Playa Pereiro (Ons, Pontevedra)