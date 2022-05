Esta es la prueba casera para saber si estamos durmiendo las horas necesarias

Conseguir las horas de sueño necesarias para un correcto funcionamiento del organismo, no es una tarea fácil. Tanto es así, que solo el 31% de los españoles afirma dormir lo suficiente, según un estudio llevado a cabo por Cigna, titulado “360 Wellbeing Survey 2019: Well and Beyond”. No obstante, aunque parezca una obviedad, una buena forma de conocer si estamos disfrutando de las horas de sueño que debemos tener para un correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y mente es a través de la observación de nuestro propio estado anímico durante el día. Si nos sentimos agotados, bostezamos o se nos cierran los ojos a cada momento, lo más seguro es que necesitemos dormir más. Aún así, existen ciertas situaciones en las que podemos creer que estamos descansando lo suficiente y aún así sentirnos cansados. Y aunque este fenómeno es más habitual de lo que se piensa, si queremos comprobar por nuestra propia cuenta si estamos descansando correctamente, existe un truco que nos aportará algo de información al respecto. Esta prueba surgió de un estudio llevado a cabo por la Fundación del Sueño en Estados Unidos, en el cual se pretendía determinar cuánto tiempo tardaba una persona en quedarse dormida y cuánto tardaba en llegar a la fase REM.

La prueba, conocida como “Sleep Onset Latency Test”, fue obra del doctor Nathaniel Kleitman, el considerado padre de la investigación estadounidense sobre el sueño, y según sus resultados podemos conocer si dormimos bien o no, sin embargo no podremos determinar cuándo llegamos a la fase REM.

La prueba

Dormir bien también es crucial para tu salud cardiovascular FOTO: La Razón La Razón

Según un artículo publicado en la “BBC”, para realizar el test únicamente necesitaremos una cama, una cuchara, un recipiente de metal y un reloj o cronómetro. Una vez conseguidos todos los materiales, deberemos echarnos una siesta con la cuchara en la mano y al borde de la cama, asimismo, deberemos colocar el recipiente debajo para que cuando caiga la cuchara, oigamos el ruido y nos despertemos.

Para realizar correctamente la prueba, deberemos iniciar el cronómetro antes de cerrar los ojos, de esta forma cuando nos quedemos dormidos y nos despierte el ruido, sabremos el tiempo que hemos tardado en dormirnos. Si han pasado menos de 5 minutos, significa que no estamos durmiendo lo suficiente. Sin embargo, si el tiempo transcurrido es de 10 minutos, significará que tenemos algo de falta de sueño pero nada alarmante. Por último, si pasan 15 minutos o más desde que hemos cerrado los ojos y no ha habido manera de conciliar el sueño, entonces significa que estamos durmiendo de manera óptima para la salud de nuestro organismo.

Si la falta de sueño es algo habitual y en el test casero te quedas dormido en menos de 5 minutos, es recomendable hablar con los especialistas y encontrar una manera de mejorar el tiempo y la calidad del sueño, ya que un buen descanso nocturno es esencial para mantener una buena salud física y mental.