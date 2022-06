Estos son los 8 sistemas de seguridad que deberán incluirse en los nuevos vehículos a partir de julio

Una de las novedades más llamativas de la nueva ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que entró en vigor el pasado 21 de marzo, es la obligatoriedad de equipar los vehículos con alcoholímetros anti arranque. De momento, esta medida sólo afecta a los vehículos destinados al transporte de personas y mercancías peligrosas. La obligatoriedad todavía no afecta a los vehículos particulares, pero no se descarta que a medio o plazo sí se haga obligatorio.

De hecho, todo apunta a que vamos en esta dirección. Porque la nueva norma establece que todos los vehículos de nueva fabricación, homologados a partir del próximo 5 de julio de este año, deben llevar integrado obligatoriamente un sistema de conexión para la instalación de un alcoholímetro anti arranque... y este es solo uno de los ocho sistemas de ayuda al conductor que serán obligatorios en los coches de nueva fabricación:

Ilustración de la DGT sobre los 8 sistemas ADAS que serán obligatorios | Fuente: DGT FOTO: La Razón (Custom Credit)

1. Alcoholímetros anti arranque:

Todavía no hay ley que obligue a los particulares a llevar este sistema de seguridad instalado, pero sí hay una que obliga a instalar un sistema de conexión para poder instalarlo con facilidad en un futuro. Esencialmente, este sistema obliga al conductor a expirar aire en un etilómetro para medir los niveles de alcohol en el aliento. Si los datos obtenidos no están dentro de los márgenes legales o no se utiliza correctamente el dispositivo, el sistema impide el arranque del vehículo hasta pasado un determinado tiempo.

Con esta medida, la DGT pretende disminuir las espantosas cifras de siniestros mortales a causa del alcohol y de otras sustancias prohibidas. Y es que, sólo en el año 2020, el 48,7% de los conductores fallecidos en las carreteras de nuestro país dio positivo en alcohol o drogas: “La introducción de un dispositivo autoarranque Interlock en este tipo de vehículos ayudará reducir notablemente la posibilidad de accidentes en carretera a consecuencia del alcohol, en línea con los objetivos de Naciones Unidas y la Unión Europea”, explica Dionisio Martínez de Velasco, director de Dräger Iberia, una compañía que comercializa estos dispositivos anti arranque.

2. Asistente de Velocidad inteligente (ISA)

El segundo de los ocho ADAS (sistema avanzado de asistencia a la conducción) que será obligatorio a partir del 5 de julio, también podemos encontrar el asistente de Velocidad Inteligente (ISA); que transmitirá información al conductor e interactuará con el vehículo, con el objetivo de ayudar a respetar los límites de velocidad. Para cumplir con su cometido, este dispositivo utiliza la conexión con radares, GPS y mapas digitales. Lo que le permite estar al tanto de los límites en cada tramo de la carretera.

Imagen de archivo de la Guardia Civil | Europa Press FOTO: La Razón La Razón

3. Detector de fatiga y somnolencia

La DGT estima que del total de los accidentes de tráfico, hay un 20 un 30% de ellos, que están relacionados de una u otra forma con la fatiga al volante. Este sistema de seguridad emite una señal luminosa en el cuadro de la instrumentación para avisar al conductor de que ha superado el tiempo de conducción sin detenerse y le recuerda que debe realizar una parada para descansar. Para hacerlo, el sistema de detección de fatiga utiliza diferentes tecnologías, y entre ellas, una cámara de reconocimiento facial monitoriza el exceso de parpadeo o la dirección de la mirada, si no fija la atención en la dirección debida; o la posición de la cabeza y expresiones de cansancio.

4- Alerta de cambio involuntario de carril (LDW)

Algunos vehículos relativamente modernos ya cuentan con este sistema que avisa en caso de que queramos cambiar de carril sin usar el intermitente. Esto sirve para prevenir colisiones con las medianas, con otros vehículos o para evitar que nos salgamos de la carretera. Utiliza los datos aportados por las cámaras y los sensores para alertar al conductor en caso de necesidad mediante el uso de señales luminosas, acústicas o hápticas (vibración del volante o del asiento).

5. Sistema de Frenada de Emergencia BAS y EBA

El sistema BAS o EBA asegura que la frenada se va a realizar con la intensidad necesaria para detener el coche con la distancia mínima. Mide la intensidad con la que el conductor pisa o libera el pedal del freno para detectar si el movimiento sugiere una situación de peligro inminente. Cuando el sistema percibe esta situación de riesgo, el sistema de frenada de Emergencia entra en funcionamiento. De acuerdo con las estimaciones, este sistema podría evitar hasta el 72% de todos los choques por alcance con lesiones personales y daños materiales de hasta 30 km/h.

Los 8 sistemas ADAS serán de gran ayuda para mantener con vida a los usuarios de las carreteras españolas | Fuente: Europa Press FOTO: TRÁNSITO TRÁNSITO

6. Cámaras traseras con detención de tráfico cruzado

Otro elemento que también puede ser de enorme ayuda para los conductores y que también deberá incluirse obligatoriamente en los sistemas de los vehículos de nueva homologación, son las cámaras traseras con detención de tráfico cruzado. Este aparato permite al conductor maniobrar marcha atrás de forma segura. En rigor, este ADAS no es demasiado novedoso, porque muchos vehículos ya lo incluyen... aunque hasta ahora no era obligatorio.

7. Caja negra (EDR)

No es una idea muy original. En esencia es igual a las que llevan incorporadas los aviones o los trenes. Estas cajas negras recopilarán información, tanto del vehículo como de sus ocupantes; registrando y almacenando los datos para que -en caso de accidente- pueda conocerse lo que ha ocurrido antes, durante y después del siniestro.

8. Alerta de cinturón en las plazas traseras

El cinturón de seguridad es el sistema de seguridad del vehículo que más vidas ha salvado. De un tiempo a esta parte, se han comercializado unos vehículos de nueva fabricación que incluía una alerta cuando el piloto y el copiloto no llevaban puesto el cinturón. Esto ahora también sucederá en la parte trasera de los nuevos turismos, que alertarán a todos los pasajeros (y no solo al piloto y copiloto), mediante un molesto aviso acústico... para muchos esto va a ser una auténtica tortura.