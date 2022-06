Estas son las 5 mejores playas de España de 2022

Cuando un español habla sobre su querido país es como oír a un niño hablar de la madre que le dio la vida. Ese amor incondicional que sentimos por nuestra tierra nos llena de orgullo allá donde vamos. Aunque no somos los únicos, ya que parece que el mundo entero mira a nuestro país como destino ideal para el turismo en este 2022. España es un país emocionante de ciudades icónicas y un patrimonio cultural increíble, sin embargo, si algo destaca en materia de turismo, son nuestras playas. Podríamos pasar horas deambulando por los museos de Barcelona o explorando la arquitectura de Granada, pero tumbarnos en una playa con un buen libro está simplemente a otro nivel. Las mejores playas de España son un tesoro natural y nacional y todos tenemos un rincón un favorito. No obstante, si todavía no conoce las maravillosas playas de nuestra península, desde LA RAZÓN hemos recopilado las 5 mejores para pasar unas vacaciones de verano de ensueño.

Ses Illetes

Playa de Ses Illetes (Formentera)

La pequeña isla balear de Formentera alberga la más idílica de las playas. Sus 450 metros de hermosas arenas blancas se extienden hacia el norte hasta la isla de Espalmador, donde solo los visitantes más valientes se atreven a nadar con la marea baja. Ses Illetes ofrece dos playas en una, un lado con viento y olas y otro con un mar hermoso y tranquilo. Puede llegar a Formentera solo en ferry desde Ibiza o Denia, lo que significa que, a diferencia de la mayoría de las playas, no se llena de gente, incluso en temporada alta. Después de desembarcar, la mejor opción para llegar a Ses Illetes es la bicicleta, que puede alquilar en el puerto.

Playa de Bolonia

Playa Bolonia FOTO: Playa Bolonia Playa Bolonia

Playa de Bolonia es una de las últimas playas inexploradas que quedan en España. A menudo hace bastante viento, el responsable de la impresionante duna que se eleva hacia el oeste. Asimismo, más allá de la playa, pero aún en el mismo enclave excepcional, puede explorar las ruinas de un poblado romano llamado “Baelo Claudia”. Donde podremos perdernos por sus calles y templos, y disfrutar de lo que queda de un teatro que antaño tenía capacidad para 2.000 espectadores.

Islas Cíes

Islas Cíes. FOTO: VJGalaxy pixabay

Cuando los romanos descubrieron las Islas Cíes, las bautizaron como “Insulare Deorum” o Islas de los Dioses y no estaban equivocados. Incluso hoy en día, este archipiélago sigue en contacto con su lado salvaje. Las nueve playas que encontraremos aquí están bendecidas con arenas blancas y calas interminables que merecen ser exploradas. Entre ellas se encuentra Rodas, que “The Guardian” eligió como la mejor playa del mundo en 2007, razón por la que quizá se llena rápidamente durante la temporada alta.

Playa de Mundaka

Vista de Mundaka (Bizkaia) EUROPA PRESS 01/06/2022 FOTO: EUROPA PRESS EUROPA PRESS

A pesar de llevar el nombre del pueblo más cercano, esta popular playa tiene su propio nombre, “Laidatxu”. Es una playa pequeña, pero sin embargo es uno de los lugares de peregrinación más queridos por los surfistas de todas partes. ¿La razón? Posee inusuales olas tubulares de rotura izquierda que suponen un desafío incluso para los más experimentados. Y algo que pocos saben es que esta playa se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Playa de los muertos

Playa de los Muertos. FOTO: Amoklv dreamstime

No es necesario viajar hasta el Caribe para darse un chapuzón en las aguas cristalinas de una playa de arena blanca. Solo tenemos que bajar al parque natural Cabo de Gata-Níjar y buscar un rincón en la “playa de Los Muertos”, una de las calas más alabadas de Carboneras. Los Muertos ha sido considerada durante mucho tiempo como una de las mejores playas de España y, de hecho, de toda Europa. El único “problema” es que no hay chiringuitos, por lo que es mejor llevar una nevera llena de comida y bebidas.