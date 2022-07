Este es el mapa que muestra si hay medusas en las playas españolas

Aunque el objetivo de ir a la playa es pasar un rato agradable y tranquilo disfrutando del mar, el sol y la playa, existen ciertos peligros que pueden estropearnos el día. Como las picaduras de medusa, cuyo veneno proviene de unas células llamadas nematocistos que se encuentran en los tentáculos o en el cuerpo del animal. Estas células inyectan un veneno a base de proteínas que puede resultar muy doloroso, no obstante las reacciones alérgicas graves son la reacción más peligrosa a la mayoría de las picaduras de medusas. Aunque algunas especies tienen un veneno lo suficientemente fuerte como para matarnos, incluso si no somos alérgicos a ellas. Por ello es importante estar al tanto de los avistamientos que se producen en las playas donde nos encontremos de vacaciones. Aunque en la mayoría de las ocasiones no dispondremos de esta información hasta llegar al lugar, o eso creíamos.

Lo cierto es que existe una app que permite a cualquier persona advertir del avistamiento de una medusa y ofrecer en tiempo real un mapa de los lugares donde se detecta su presencia. Además, la app, conocida como “medusapp”, ofrece información sobre la peligrosidad de las diferentes especies y cómo actuar en caso de picadura.

Esta curiosa y útil herramienta fue desarrollada, en 2018, por dos antiguos alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con la Universidad de Alicante, el CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) y el Laboratorio de Inmunoalergia del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD).

Medusapp es gratuita y permite a cualquier persona advertir del avistamiento de medusas. Para ello, deberemos enviar a la aplicación tanto la foto de la especie como la cantidad y el tamaño estimado. Estos datos se publican a través del mapa en la web o bien desde la app, que esta disponible tanto para Android como para Apple.

El mapa

Además, en el caso de que haya sufrido una picadura, el usuario puede enviar una foto junto con otros datos, como el tiempo transcurrido desde la misma, si ha sufrido picaduras anteriores y el tipo de especie que le ha picado, aunque estas imágenes no se publican.

“El objetivo principal es que el usuario envíe información, que otros podrán utilizar para saber si hay medusas, claro. Hay otras aplicaciones que advierten específicamente de los riesgos de encontrarte medusas playa por playa, pero en nuestro caso lo que promovemos es que sean los propios usuarios los que aporten la información en tiempo real, pudiendo elaborarse al mismo tiempo un mapa de los lugares donde detectan la presencia del animal”, apunta Eduardo Blasco, uno de los desarrolladores de la app e informático por la UPV, a lo que añade: “Su funcionamiento es sencillo: si se divisa una medusa –estando en la orilla o en un barco, lógicamente- basta con hacer la foto a la medusa y enviarla. Al hacerlo se mandan también las coordenadas GPS para elaborar un mapa en tiempo real de los lugares donde se avistan estos animales marinos”.