Estos son los mejores productos contra los mosquitos, según la OCU

El verano es, posiblemente, la época más esperada por la mayoría de la población. Muchos celebran la llegada del calor junto con el aumento de más horas de sol. Incluso, una gran parte de las personas realiza todo tipo de actividades cuando las temperaturas aumentan donde prima salir del hogar por encima del resto.

Así, el calor consigue que playas, piscinas o entornos naturales se llenen de personas. Además, tanto en España como en el resto del mundo esta época suele coincidir con la mayoría de vacaciones. Por ello, muchos aprovechan el momento para viajar y descubrir nuevas zonas.

Como habíamos mencionado anteriormente los espacios al aire libre se llenan de gente. Gracias a ello, los mosquitos se frotan las patas en busca de víctimas para poder alimentarse. Este animal que en ocasiones se relaciona con figuras míticas de la literatura como Drácula consigue un buen número de víctimas con la llegada del calor.

Pese a que algunos son más propensos a sufrir picaduras de estos animales que el resto a nadie suele gustarle recibir la visita de un mosquito. Incluso, son capaces de hacer que nos despertemos en mitad de la noche con sus zumbidos, algo que consigue elevar el odio hacia este animal.

Productos que no sirven

Ante el pánico a estos animales muchos recurren a todo tipo de productos o trucos para repelerlos. Por este motivo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un estudio destacando aquellos productos que sirven y que no resultan contra los mosquitos.

Tras una encuesta a 1.400 personas españolas la OCU ha obtenido unos datos precisos. Así, el 78% usa algún remedio contra los mosquitos en su domicilio mientras que en el exterior el número se reduce considerablemente bajando a menos de la mitad con solo un 45%.

En los hogares, además, el método preferido son las mosquiteros seguido de los clásicos enchufes antimosquitos. En el exterior lo más habitual es usar spray aunque se destaca por parte de la OCU que debemos vigilar cuando hay bebés cerca o si contienen algunos tóxicos. Aun así, la organización destaca que estos son rápidos y efectivos.

Así, la OCU destaca dos productos que no son eficaces contra los mosquitos. Según la organización ni las lámparas ultravioletas ni los ultrasonidos nos ayudan. “Los mosquitos no se sienten atraídos por la luz, sino por el CO2 de la respiración y las sustancias liberadas por la piel”, destaca la OCU. Incluso, la organización destaca que las pulseras no son eficaces debido a que su principio activo es muy limitado.

Mejores productos contra los mosquitos

Ante esta premisa, la organización recomienda el uso de insecticidas en interiores. En forma de spray, aerosol o enchufe difusor son los que cuentan con el aval científico y están recomendados por los expertos, algo clave para la OCU.

En el exterior, además, la OCU destaca que la mejor alternativa es un repelente “ya que consigue desorientar los mosquitos”. En ese sentido, destacan que los más eficaces son el DEET (N,N-dietil-m-toluamida) y la Icaridina seguidos del Citriodiol o el PMD aunque debe evitarse su uso con niños.

La organización, al mismo tiempo, destaca que: “hay otros principios activos, como el IR 3535 (Butilacetilaminopropionato de etilo) y los aceites esenciales (geraniol, citronela y otros) son menos eficaces, aunque también son menos tóxicos para las personas”.

Por último, cabe destacar que existe una opción clásica pero efectiva. Encender un ventilador de pie ayuda a dispersar el CO2 de la respiración o sustancias de la piel evitando que los mosquitos aparezcan. Incluso, la OCU cecpone un estudio de Consumer Report donde se ha demostrado que el ventilador ayuda a reducir entre un 45% y un 60% las picaduras.