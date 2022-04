Remedios caseros y trucos para evitar las picaduras de los mosquitos

Después de un mes de marzo pasado por agua, llegan el mes de abril y la Semana Santa, tiempo de vacaciones, de relajación y de buscar lugares en los que descansar. Muchos de los españoles después del largo invierno buscan lugares de playa donde la temperaturas suelen ser más atemperadas que en las zonas de interior y puedan disfrutar del sol y la tranquilidad. Pero en esta época hay siempre una circunstancia que puede convertir unas vacaciones en un tormento: los mosquitos. La mejor época para estos insectos voladores es la primavera, donde los días de lluvia se alternan con otros de sol que, además va calentando cada vez más. Por ello, lo mejor es prepararse para combatir los molestos mosquitos, sobre todo aquellas personas que sean más propensas a sufrir sus molestas picaduras.

No está claro por qué algunas personas son más atractivas para estos insectos que otras. Varios estudios indican que el 20 por ciento de las personas son bastante atractivas para estos insectos, aunque no quiere decir que el resto no vayan a ser víctima de estos animales “chupasangre”. La comunidad científica ha llegado a un consenso y afirma que la genética puede ser la responsable hasta en un 85 por ciento de los casos, aunque también influyen otras razones como los colores de la ropa (les atraen mas los colores oscuros), el grupo sanguíneo (el que más les gusta es el grupo 0), la cantidad de dióxido de carbono (a más exhalaciones de CO2 mas picaduras), el metabolismo (algunos compuestos químicos del sudor), bacterias en la piel o el embarazo (las mujeres embarazadas reciben mas picotazos).

Las mujeres embarazadas respiran más rápido uy emiten más Co2, por lo que suelen ser víctimas de los mosquitos FOTO: UGR UGR

La alimentación también puede jugar un papel importante. Es muy extendido el dicho de que pican más a las personas con la sangre “más dulce”, lo que no es cierto, pero sí se ha comprobado que hay ciertos componentes como la vitamina B que no les gustan y pueden funcionar como repelentes. Así, si una persona es propensa a sufrir picaduras, logrará mejorar su situación si introduce en su alimentación productos como las legumbres, los frutos secos, el pollo, el atún, las sardinas, la cebolla o el ajo, que funcionan como repelente natural.

Las legumbres son ricas en Vitamina B, por lo que son un estupendo repelente natural para los mosquitos FOTO: David Fernandez EFE

Además, deberá tomar una serie de precauciones para no atraerlos como no dejar vasos o botellas con agua ni recipientes con agua estancada (como los platos de debajo de las plantas), porque es el medio ideal para que críen sus larvas. También debería evitar tener la luz encendida mientras tenga las puertas y ventanas abiertas, ya que van la luz les atrae. Si tiene posibilidad de hacerlo, instale unas mosquiteras en puertas y ventanas para poder tener abierto y estar tranquilo. Conviene evitar también productos cosméticos como cremas o colonias con olores dulces y perfumes florales y sustituirlos por perfumes neutros o con olor a cítricos o a menta.

En el caso de que no vayan a estar en casa, se debe utilizar ropa larga, para que la mayor parte de nuestro cuerpo esté tapada y se deben evitar las zonas húmedas tanto al amanecer como al atardecer, momentos del día favoritos para los mosquitos y en los que suelen estar más activos.

Además de esto, si queremos convertir nuestra casa en un fortín contra estos incómodos visitantes se pueden utilizar algunos de los siguientes trucos caseros:

Vinagre. El ácido acético tiene un aroma que los mosquitos no soportan por lo que basta con colocar un recipiente lleno de vinagre en la puerta y en las ventanas. el problema es que el vinagre tiene un fuerte olor y también puede molestarnos a nosotros. En este caso, se puede optar por el incienso que también desprende un olor fuerte. Los que mejor funcionan son los de lavanda, citronela y manzanilla.

El incienso tiene un olor fuerte que resulta insoportable para los mosquitos

Plantas aromáticas. Son muchas las que pueden ser consideradas plantas antimosquitos, principalmente las aromáticas. Tener plantado en el jardín o en las ventanas menta, lavanda, albahaca o citronela nos permitirá tener a raya a los mosquitos. Y precisamente la citronela nos puede servir de varias maneras: en forma de insecticida o de vela. Para preparar el insecticida, es preciso poner a hervir medio litro de agua y cuando comience a cocer, meter 5 hojas de las planta durante 5 minutos. Cuando el agua esté fría, colocarla en una botella con difusor y echar el producto en las zonas que se quiera proteger.

En el caso de la vela, se necesita 1 vela flotante, 1 limón, 5 hojas de salvia, 5 ramas de lavanda fresca, 5 gotas de aceite esencial de citronela, 400 ml de agua y dos frascos de vidrio. Se meten en los frascos las plantas aromáticas, en las mismas proporciones. Sobre las plantas se coloca una rodaja de limón de un centímetro de grosor, se agregan las gotas de aceite esencia y el agua, dejando un poco de espacio libre. La vela se apoya sobre el limón y está todo listo para encenderla.

Plantar lavanda en el jardín, en macetas o usarlo en esencia es otro de los remedios naturales para ahuyentar a los mosquitos

Uno de los repelentes más polivalentes es el aceite de eucalipto, que puede usarse para el cuerpo y en las zonas más húmedas de la casa. El aceite se puede comprar en una tienda de productos naturales y después mezclarlo con una crema hidratante o el champú que usamos normalmente. También se pueden cocer unas horas de eucalipto (250 gramos en un litro de agua), se cuela y se puede usar para la casa o para el cuerpo cuando aun esté caliente o tibio. También se puede hacer la misma operación sustituyendo las hojas de eucalipto por hojas de manzanilla.

Otra opción es el repelente de almendras. Para ello, hay que realizar una mezcla con 100 ml de aceite de almendras, con 20 gotas de esencia de geranio y 20 gotas de esencia de albahaca, y aplicarlo sobre la piel.

Uno de los remedios más usados es el del limón o naranja con clavos. Además, un preparado de limón será el mejor repelente antimosquitos para nuestro cuerpo. Para ello, sólo hay que pelar un limón, meter las cáscaras en un litro de agua y llevarlo a ebullición durante 15 minutos. Cuando se enfríe se puede aplicar por el cuerpo con un algodón o una gasa.

En el caso de que no tengamos tiempo o paciencia para elaboraciones, siempre se puede recurrir a la pimienta negra (en aceite esencial o extracto líquido) que se pueden aplicar directamente sobre el cuerpo.

La lavanda tiene un aroma fresco y que se usa en muchas casas como ambientador, pero también es un arma contra los mosquitos, que no soportan su fragancia. Además de poder plantarla en el jardín o en macetas puede ser usada para elaborar un aceite que después puede ser aplicado sobre la piel y no sólo será un repelente eficaz sino que también evita la irritación de la piel y es un excelente nutriente. Otro producto con un olor fuerte es el alcanfor. Se puede meter una tableta en uno o varios recipientes con agua y distribuirlos por la casa. Pasados dos o tres días pierde eficacia por lo que deberá ser reemplazado.

Otro remedio de rápida preparación es el spray de ajo. Para ello hay que triturar varias cabezas de ajo, hervirlas, colar el líquido una vez que se enfríe y ya está listo para meterlo en una botella con difusor y rociar las partes de la casa que consideremos.

Las mosquiteras son una primera barrera de entrada a los mosquitos pero no son 100 por 100 efectivas FOTO: Lidl

Además de los remedios caseros se pueden poner trampas, barreras o impedimentos, que dejen claro a los mosquitos que no son bienvenidos. El método más antiguo y eficaz es la trampa en una botella. Para ello, sólo es necesario poner a cocer 200 mililitros de agua (aproximadamente un vaso), con 50 gramos de azúcar. Cuando la mezcla se enfríe se añade un gramo de levadura y se echa en una botella de dos litros de refresco y se corta por la mitad. Se mete el cuello de la botella dado la vuelta como si fuera un embudo y se comienza a producir el CO2. Después, hay que cubrir la parte baja de la botella con una tela negra y a esperar a que todos los insectos vayan cayendo en la trampa.

Hay otras variantes para preparar esta trampa, como la del vídeo que hay bajo estas líneas.

Otro de los remedios que se han popularizado son las bolsas transparentes llenas de agua y se basa en la teoría de que los insectos ven sus propios reflejos en la bolsa y huyen pensando que se trata de un depredador...

Por supuesto, el uso de mosquiteras es uno de los métodos más efectivos para mantener a los mosquitos lejos de la casa. Al igual que los ventiladores, aunque resulte extraño (además de caro con el incremento del precio de la energía), porque producen corrientes de aire que desestabilizan a los mosquitos y que han llevado a la Asociación Americana para el Control de Mosquitos a recomendar su uso.