¿Por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras?

La llegada del verano significa chapuzones, barbacoas, terrazas y, para una gran parte de la población, picaduras de mosquitos. Casi todos nos hemos encontrado en algún momento de nuestras vidas en la situación de despertarnos en medio de la noche para encontrar nuestro cuerpo lleno de mordeduras, mientras que nuestros compañeros de habitación están ilesos. No te preocupes, no estás solo. Resulta que aproximadamente el 20% de las personas son especialmente atractivas para los mosquitos y son picadas con más frecuencia. Y aunque los científicos aún no tienen una cura para esta dolencia, sí tienen una serie de ideas sobre por qué algunos de nosotros somos más propensos a las picaduras que otros.

Estos son algunos de los factores que podrían desempeñar un papel fundamental:

Tipo de sangre

Laboratorio con muestras de sangre

No es sorprendente, ya que, después de todo, los mosquitos nos pican para recolectar proteínas de nuestra sangre. La investigación muestra que encuentran ciertos tipos de sangre más apetecibles que otros. Un estudio encontró que, en un entorno controlado, los mosquitos se posaron en personas con sangre tipo O con casi el doble de frecuencia que en las personas con sangre tipo A. Las personas con sangre tipo B se ubicaron en algún lugar en el medio de este espectro. Además, según otros genes, alrededor del 85% de las personas secretan una señal química a través de la piel que indica qué tipo de sangre tienen, mientras que el 15% no lo hace, y los mosquitos también se sienten más atraídos por los secretores que por los no secretores, independientemente del tipo que sean.

Dióxido de carbono

Los mosquitos dependen del dióxido de carbono para encontrar a sus "víctimas"

Una de las principales formas por las que somos detectados por los mosquitos es oliendo el dióxido de carbono emitido por nuestra respiración. Haciendo uso de un órgano llamado palpo maxilar, pueden detectar el dióxido de carbono desde una distancia de hasta 50 metros. Como resultado, se ha demostrado que las personas más grandes atraen más mosquitos que otras. Esta es una de las razones por las que, generalmente, los niños son mordidos con menos frecuencia que los adultos.

Ejercicio y Metabolismo

Imagen de Kayla Itsines haciendo deporte al aire libre. FOTO: @kayla_itsines

Además del dióxido de carbono, los mosquitos se sienten atraídos por el olor del ácido láctico, el ácido úrico, el amoníaco y otras sustancias expulsadas a través del sudor, además de por las personas con temperaturas corporales más altas. Debido a que el ejercicio aumenta la acumulación de ácido láctico y calor en nuestro cuerpo, es probable que podamos ser víctimas de muchas picaduras. Mientras tanto, los factores genéticos influyen en la cantidad de ácido úrico y otras sustancias emitidas naturalmente por cada persona, lo que hace que los mosquitos “encuentren” a algunas personas más fácilmente que a otras.

Bacterias de la piel

Tratamientos con cremas corporales para tener una piel con brillo y firmeza cutánea FOTO: FREEPIK

En un estudio de 2011, los científicos descubrieron que tener grandes cantidades de algunos tipos de bacterias hacía que la piel fuera más atractiva para los mosquitos. Sin embargo, tener muchas bacterias pero diseminadas entre una mayor diversidad de diferentes especies de bacterias parecía hacer que la piel fuera menos atractiva. Esta también podría ser la razón por la que los mosquitos son especialmente propensos a mordernos los tobillos y los pies, ya que cuentan con colonias de bacterias más robustas.

Cerveza

Una camarera sirve una cerveza en el interior de un bar

Solo una botella de cerveza puede hacernos más atractivos para los insectos, explica un estudio. Pero a pesar de que los investigadores habían sospechado que esto se debía a que beber aumenta la cantidad de etanol excretado en el sudor, o porque aumenta la temperatura corporal, ninguno de estos factores se correlacionó con las picaduras de mosquitos, lo que hace que su preferencia por los bebedores sea un misterio.