Vacunación contra el virus del papiloma: estas son las comunidades que extienden la inmunización a los niños

Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 85% y el 90% de los hombres y mujeres sexualmente activos contraerán el virus del papiloma humano (VPH) en algún momento de su vida si no se vacunan. Si bien la mayoría de las infecciones por VPH desaparecerán por sí solas, las infecciones que no desaparecen pueden causar ciertos tipos de cáncer (de cuello uterino vagina, vulva, ano, pene y parte posterior de la garganta). Tanto hombres como mujeres son transmisores del virus, y de ahí la importancia de vacunar no solo a las niñas, sino también a los niños antes de comenzar su actividad sexual.

Hasta ahora en España los calendarios vacunales incluían la vacuna solo para las niñas de 12 años. Sin embargo, a partir de este jueves los niños gallegos han empezado a recibir la inmunización. También Cataluña y la Comunitat Valenciana se han sumado a la iniciativa para extender la vacuna a los varones, pero aún no han fijado fecha de inicio. Estas tres comunidades autónomas son las únicas que de momento se han anticipado al dictamen de los técnicos del Ministerio de Sanidad que todavía no ha incluido la vacuna del VPH en el calendario común. La Ponencia de Vacunas está trabajando en un documento que determinará los próximos pasos a seguir, pero por el momento, según dicen a EFE fuentes de este organismo, no hay ninguna información oficial al respecto. No obstante, desde la Asociación Española de Pediatría llevan tres años aconsejando vacunar a los chicos, como hacen otros países como Australia, Estados Unidos o Dinamarca.

Cataluña fue la primera comunidad en anunciar que a partir de este curso administraría la vacuna en niños que cursan sexto de primaria, de 11 a12 años, pero de momento no ha concretado cuándo comenzará a inocularla, aunque debería ser entre septiembre y octubre. El Departamento de Salud de la Generalitat ha adquirido 175.000 dosis, mediante una inversión de unos 8,2 millones de euros, de las que 67.000 se destinarán a los chicos. El pasado curso se vacunó contra el VPH en Cataluña el 86% de las niñas susceptibles. La Comunitat Valenciana anunció el pasado mes de agosto que empezaría a vacunar a los niños frente al VPH después del verano. No ha concretado cuándo comenzará la inmunización, pero tiene previsto hacerlo este mes de septiembre o en octubre.

En otras comunidades, como el País Vasco, Andalucía, Castilla y León el asunto de incluir los menores varones en el colectivo diana está en la mesa, aunque no se han marcado, de momento, un plazo concreto para ello. La mayoría de las comunidades quiere esperar a lo que determine la Ponencia de Vacunas, como la Comunidad de Madrid. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha reclamado este jueves celeridad al Ministerio de Carolina Darias para empezar a vacunar a los niños y ha recalcado que, como Sistema Nacional de Salud, este tipo de decisiones se deberían adoptar de forma consensuada a nivel nacional. “No hay que esperar porque se puede incluir ya en el calendario vacunal para toda la vida y deberíamos hacerlo de manera coordinada todas las comunidades autónomas”, ha recalcado el máximo responsable de la Sanidad madrileña. En este sentido, ha subrayado que se debería hacer “ya”, porque “no admite más demora”, y ha recordado que los estudios están ya realizados.