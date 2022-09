Una mala higiene dental podría hacerte más propenso a padecer demencia

Más de 50 millones de personas están afectadas por la demencia en todo el mundo y, debido al aumento del envejecimiento de la población, se espera que la prevalencia se triplique para el año 2050. La demencia es un conjunto de síntomas causados por diversas enfermedades que dañan el cerebro, impidiendo su correcto funcionamiento.

Actualmente no hay ningún tratamiento que pueda curar la demencia o revertir su progresión. La edad es uno de los principales factores de riesgo para su aparición, pero no es el único. Existen otros que las personas pueden controlar como la presión arterial, el consumo de cigarrillos, la obesidad o la diabetes. Ahora, la revista “Journal of the American Geriatrics Society” ha publicado un artículo que muestra la relación entre la salud dental y la probabilidad de demencia.

Investigadores de la Universidad del Este de Finlandia analizaron 47 estudios publicados anteriormente sobre el deterioro cognitivo y la demencia. Su metanálisis sugiere que la mala salud periodontal y la pérdida de dientes pueden aumentar el riesgo de deterioro cognitivo y de demencia.

En concreto se determinó que la mala salud periodontal (reflejada en la presencia de periodontitis, pérdida de dientes, bolsas periodontales profundas o pérdida de hueso alveolar), se podía asociar con un 23% más de probabilidades de deterioro cognitivo y un 21% más de riesgo de demencia. Otros análisis, basados en medidas de evaluación periodontal, encontraron que la pérdida de dientes por sí sola se relacionó con un 23 por ciento más de probabilidades de deterioro cognitivo y un 13 por ciento más de riesgo de demencia.

“Mantener una salud periodontal adecuada, incluidos dientes naturales sanos, también parece ser importante para prevenir el deterioro cognitivo y la demencia”, dijo el investigador principal, Sam Asher, del Instituto de Odontología de la Universidad del Este de Finlandia, Kuopio. Los resultados subrayan la importancia de cepillarse los dientes y usar hilo dental regularmente, particularmente durante la mediana edad.

Los mecanismos que podrían explicar los efectos de la salud periodontal sobre el deterioro cognitivo no se conocen bien. Se sabe que la infección bacteriana responsable de la enfermedad de las encías aumenta los marcadores de inflamación sistémica. La inflamación sistémica per se es un determinante independiente del deterioro cognitivo y vincula otros factores de riesgo, como la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia e incluso el envejecimiento, con el deterioro cognitivo. Además, se ha sugerido un papel más directo de los patógenos periodontales, que se suma al creciente conjunto de pruebas sobre la posible etiología infecciosa del deterioro cognitivo.

Curiosamente, la capacidad de masticación, que se ve afectada por la pérdida de dientes, también puede contribuir al deterioro de las funciones cognitivas. Se sabe que el proceso de masticación está asociado con un aumento del flujo sanguíneo a las áreas del cerebro involucradas en los procesos cognitivos.

“Desde una perspectiva clínica, nuestros hallazgos enfatizan la importancia de la supervisión y el manejo de la salud periodontal en el contexto de la prevención de la demencia, aunque la evidencia disponible aún no es suficiente para señalar formas claras para la identificación temprana de los individuos en riesgo, y las medidas más eficientes para prevenir el deterioro cognitivo”, escriben los autores.