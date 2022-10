El mensaje viral de un hombre cansado de los gritos sexuales de su vecino: “Como esto siga así llamaré al Seprona”

Es normal que en los grandes edificios y comunidades se escuchen los ruidos de los vecinos. Música alta. artefactos electrodomésticos, gritos, fiestas, mascotas, obras… Los ruidos molestos de los vecinos pueden impedir o dificultar un sueño saludable con las consecuencias negativas que ello implica: cansancio, mal humor, bajo rendimiento en el trabajo... Además, a largo plazo, puede aumentar las probabilidades de padecer enfermedades del corazón o trastornos mentales como la ansiedad y depresión.

Muchas veces no somos conscientes de las molestias que ocasionamos. A cualquiera de de nosotros nos puede suceder que un vecino llame a nuestra puerta para informarnos de que estamos haciendo demasiado ruido.

En primer lugar, conviene hablar con la persona que ocasiona los ruidos y explicar las molestias que está generando. Pero, lamentablemente, no siempre se llega a una solución. El usuario @PeedroVidaal ha compartido en Twitter el inusual cartel que ha dejado uno de sus vecinos. “Esto lleva pasando ya algún mes que otro en mi edificio. Hoy, alguien ya cansado/a ha decidido poner esta nota en la entrada. Estoy gritando”, ha escrito.

“Al vecino del 2º, tanto yo como el resto de la calle entera estamos hartos de escuchar los gritos que pegáis cuando estás haciéndolo (sobre todo tu novia). Aquí hay más parejas y solo se os escucha a vosotros y no es medio normal. Entendería que se pudiera oír un poco, pero esto es una burrada. Como esto siga así llamaré a la Policía (o al Seprona, no sé si lo que grita es una mujer o un orangután en celo, a mí se me bajaría solo de escucharla, pero bueno para gusto colores)”, se puede leer en el cartel. “A mí se me bajaría solo de escucharla, pero bueno, para gustos colores. Un saludo”, concluye el mensaje protesta del vecino.

La nota ha corrido como la pólvora por Twitter y los usuarios de la red social no han podido evitar comentar el polémico cartel con ingenio y sentido del humor.

