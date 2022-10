Tienes 30 segundos para encontrar la taza vacía del dibujo

Internet y las redes sociales están llenas de fuentes de entretenimiento. Además de memes, videos y bailes, también hay muchos contenidos que provocan que nuestra mente se ponga a trabajar, como los retos y los acertijos visuales, que son esos ejercicios mentales que solo se resuelven cuando se dispone de una amplia gama de habilidades lógicas y visuales.

El desafío de hoy lo compartió el periódico argentino Clarín. Y es uno de esos acertijos visuales que consigue desesperar a muchos de los incautos que caen en sus redes. Porque encontrar la taza vacía que está escondida entre las demás no es nada sencillo. Y si además, solo tenemos 30 segundos para completar el reto... parece una tarea imposible.

Encuentra la taza vacía en 30 segundos

Si han pasado 30 segundos y no ha conseguido encontrar la taza vacía del dibujo... no se preocupe. La realidad es que no es nada sencillo encontrarla. Ahora al lector se le presentan dos opciones. Puede volver a la imagen de nuevo y tratar de resolver el reto por sí mismo, o puede bajar un poco la página y dar con la respuesta de una vez por todas.

Evidentemente, lo ideal es siempre seguir intentándolo hasta dar con la respuesta por uno mismo. Porque, de la misma forma que el ejercicio físico es una de las mejores herramientas para mantener la salud de nuestros músculos y de nuestro organismo... así como para aumentar nuestra fuerza, resistencia y flexibilidad; practicar estos ejercicios mentales será de gran utilidad a la hora de aumentar nuestra agilidad mental y nuestra potencia cerebral. Además, obligarse a realizar este tipo de ejercicios de forma regular, resulta fundamental para conservar nuestras capacidades mentales y para fortalecerlas frente al deterioro cognitivo que -irremediablemente- a todos nos llega con la edad.

Hay otros muchos hábitos que podemos incluir en nuestra rutina diaria y que nos servirán para estimular la actividad cerebral, para fomentar el razonamiento lógico y para fortalecer nuestra memoria. Por ejemplo, podemos prescindir de la calculadora del teléfono móvil para hacer los cálculos sencillos de nuestro día a día, podemos leer de forma habitual durante al menos una hora cada día o podemos practicar y aprender nuevos idiomas. Pero -quizás- los más divertidos y los más sencillos de incluir en nuestra rutina diaria son estos acertijos visuales.

La solución:

