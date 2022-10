Alerta de la Policía: si ves estos papeles o cartones en tu puerta “no toques nada”

“Si ves testigos de este tipo en la puerta de tu domicilio no toques nada”. Esta es la advertencia que ha hecho la Policía Nacional en la red social de Twitter. Colocar papeles, hilos de pegamento, cartones o plásticos es un truco que utilizan los ladrones para marcar los domicilios y comprobar si están deshabitados temporalmente. ¿Cómo consiguen los ladrones saber con estas técnicas si una vivienda está habitada? Los delincuentes colocan estas señales entre la puerta y el marco de la puerta y si no se cae, es que nadie ha abierto la puerta, con lo cual no hay nadie en la casa. También echan vaselina o pegamento en la mirilla de la casa del vecino, para impedir su visibilidad mientras abren la cerradura. ¿Qué debemos hacer si nos encontramos estas señales? Llamar inmediatamente al 091.

Los periodos vacacionales, así como los fines de semana de semana, suelen ser los momentos más propicios en los que los delincuentes suelen cometer robos en el interior de los hogares, aprovechándose de nuestra ausencia y la de otros vecinos del inmueble. La Policía Nacional ofrece un listado con una serie de consejos clave con el fin de evitarlos. Recomienda mantener siempre cerradas con llave las puertas, incluso cuando salgamos tan solo unos minutos. Esto permitirá evitar que puedan acceder con el conocido método del resbalón, que consiste en introducir una pieza plástica entre el marco de la puerta y el resbalón de la cerradura. También debemos cerrar todas las puertas en el caso de viviendas unifamiliares, como son aquellas que dan acceso a sótanos, garajes o jardines, así como las ventanas. Además, hay que ser prudentes al comentar con las personas de nuestro entorno que nos vamos de vacaciones cuando estamos en un sitio público. Tampoco es aconsejable hacerlo en nuestras redes sociales. Esta información es especialmente relevante si previamente se ha mostrado en la red el lugar habitual de residencia.

Otras medidas:

- No se deben dejar bajadas todas las persianas, desde el exterior puede llamar la atención de los delincuentes especializados en este tipo de robos.

- Aprovechar sistemas automatizados que existen en el mercado para que determinadas luces o dispositivos electrónicos del hogar se activen de forma periódica.

- Algún familiar o allegado de confianza puede recoger periódicamente la correspondencia del buzón para que no se acumule y comprobar el estado de la vivienda.

- Cuidado con la presencia de desconocidos en la fincaTanto si se vive en un edificio, como en una urbanización o vivienda unifamiliar, hay que prestar especial atención a personas ajenas al entorno.

- No abrir el portal a desconocidos, antes de abrir la puerta de acceso al edificio hay que asegurarse que se conoce a esa persona, facilitar el acceso a personas ajenas puede comprometer la seguridad

- Ante la presencia de personas sospechosas en el edificio o en la urbanización, no se debe dudar en llamar al 091, nunca será una molestia hacer las comprobaciones oportunas.

- En el caso de escuchar ruidos poco habituales en el acceso a una vivienda próxima, y más si se conoce que sus moradores se encuentran de vacaciones, una llamada al 091 hará que una patrulla de Policía Nacional se acerque inmediatamente al lugar y comprobará si se está intentando cometer un robo.