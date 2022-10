¿Qué fue de Vanesa la protagonista del audio de “felíz juagolín grupo”?

Si hay algo que nos caracteriza a los españoles es la forma en la que trasformamos hechos cotidianos o incidentes en memes. Todos los días surgen nuevos personajes que se hacen virales, personas o animales que se vuelven famosos de la noche a la mañana por realizar una hazaña impresionante, curiosa o graciosa y en España nos encantan este tipo de cosas. Uno de los más célebres en esta época del año fue el protagonizado por Vanesa Rosa Cuadra López, cuando decidió felicitar la festividad a sus amigos. “Felíz juagolín grupo, soy Vanesa”, fue el audio enviado por la leridana el 31 de octubre de 2017. Desde entonces, este audio de Whatsapp ha recorrido prácticamente el mundo entero y no hay teléfono móvil que no haya recibido este divertido mensaje.

Queriendo aprovechar el éxito cosechado, Vanesa decidió abrirse una cuenta en Instagram y otra de TikTok donde se quiere dar a conocer. En su perfil admite que el audio lo grabó en 2017, aunque no fue hasta 2018 cuando se hizo viral. “Lo dije mal, pero ya he aprendido a decirlo” expresó. Por otro lado, en una entrevista a “Morning Glory” confesó que su mayor deseo era salir en televisión con su hermana, en Antena 3 o en Telecinco. “Hice un grupo y dije ‘Feliz Halloween’ el año pasado y lo dije mal, no me salió. A raíz de ahí lo colgaron en la radio y en la televisión, en todos lados”, dijo Vanesa en entrevista con Fórmula TV en 2018.

Un inesperado éxito

La inesperada popularidad de Vanesa fue la que empujó a su hermana a crearle un perfil en Instagram. En su primer post explicó que su intención era dar a conocer poco a poco a Vanesa, y “digo poco a poco porque todo esto para ella es nuevo”. Desde entonces, cuenta con más de cinco mil seguidores en Instagram y más de 25.000 en TikTok.

Además, en la red de videos cortos más popular, propiedad de “ByteDance”, Vanesa acumula más de 175.000 “likes” en sus 57 vídeos. Sin embargo, la “influencer” lleva un año sin subir nada de contenido a ninguna de sus redes sociales, aunque eso no ha impedido que sus miles de fans llenen sus vídeos de propuestas como: “Vanesa somos tus mayores fans canta Gloria porfavor”, y, por supuesto, de felicitaciones. “Hola grupo soy Vanesa feliz halloween” escriben algunos de sus seguidores en memoria del famoso video.