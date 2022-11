El truco para hacer un café perfecto en cafetera italiana

Para la mayoría de los seres humanos, una buena taza de café a primera hora de la mañana es una parte innegociable de nuestra rutina diaria. Algo que, si sale mal, todo hacer que todo el día se vaya al traste. Si ese es el caso, vale la pena pasar un tiempo navegando por la red aprendiendo cómo preparar la taza de café perfecta para asegurarse de disfrutar de todo el sabor. Sin embargo, existen multitud de formas de prepararlo. Hoy nos enfocaremos en una de las formas más clásicas, la cafetera italiana. La cafetera de toda la vida que todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas, en casa de nuestros abuelos.

¿Qué es una cafetera italiana?

La cafetera se divide en tres piezas: una base o depósito, un embudo y una cámara superior con forma de jarra FOTO: La Razón (Custom Credit)

También conocida como Moka Express, es una cafetera que produce café calentando el agua y pasándola a través de café molido. El resultado es un café muy intenso que puede disfrutarse con o sin leche.

Inventada en 1933 por Alfonso Bialetti, su diseño se inspiró en una primitiva lavadora, la “lessiveuse”, que calentaba agua junto con la ropa en un cubo. El agua, al hervir, subía por un conducto y volvía a caer encima de la ropa.

La cafetera se divide en tres piezas: una base o depósito, un embudo o cacillo para el café en grano, y una cámara superior con forma de jarra con tapa, que cuenta con un filtro más fino y una goma en la parte inferior.

¿Qué tipo de café se debe usar en una cafetera italiana?

Granos de café

Para este tipo de cafeteras, lo más recomendable es que evitemos el torrefacto y optemos por un tueste natural, 100% arábica o una mezcla con robusta.

Por otro lado, respecto al grado de molienda, el nivel medio es el mejor. El café molido demasiado fino puede colarse a través del filtro, lo que hará que encuentre restos de café en la cafetera. Mientras que el café grueso producirá un café demasiado aguado.

Cómo hacer un café perfecto con una cafetera italiana

Esta es la mejor forma de preparar un café en una cafetera italiana FOTO: La Razón (Custom Credit)

Comience llenando el depósito inferior con agua. Para ello, puede utilizar tanto agua de grifo como agua embotellada o filtrada, si en su zona el agua es más dura, ya que tendrá un impacto en el sabor final de su café. Respecto a su temperatura, algunos expertos aseguran que usar agua caliente es lo mejor, mientras que otros dicen que la temperatura del agua no importa. Lo que no debe olvidar es no llenar toda la cámara inferior con agua, ya que demasiada agua dará como resultado un café más acuoso. Un truco para saber hasta dónde llenar el depósito es observando la válvula y no dejando que el agua la sobrepase.

Ahora es el momento de hacer el café. Vierta el molido en el embudo con una cuchara y nivele el café sobrante con un cuchillo o cucharilla. Tras ello, limpie los restos que se hayan podido quedar en los bordes pero nunca presione el café hacia abajo. Por último, asegúrese de que la tapa esté bien cerrada.

Por último, debemos calentar el café. Coloque la cafetera en el fuego o la vitrocerámica y mantenga una temperatura baja. Cuando escuche el gorgoteo del café, significará que el café está llegando a la cámara superior. Sin embargo, antes de apagar el fuego, verifique si el café ha subido. Tras extraer todo el agua del depósito asegúrese de revolver el café, ya que cuando hace café en una cafetera Moka, el café a menudo se separa y para que sea uniforme, debemos remover el café antes de servirlo.