Así se pide un café en las distintas comunidades autónomas

Cuando entramos en una cafetería, en la mayoría de los casos, sabemos perfectamente que queremos tomar. No obstante, no hace falta irse al extranjero para que al pedir un café nos miren con cara extraña. Con esto no queremos decir que no sepamos expresarnos correctamente, todos sabemos lo que es un cortado o un carajillo, simplemente existen multitud de formas de pedir un café que son características de cada comunidad autónoma. Por ello, y para que no nos sintamos como un extranjero en nuestro propio país, estos son los principales nombres con los que podemos pedir un café en España.

Café en una taza

Andalucía

“Belmonte” : Café con leche condensada y cognac o, simplemente, café con cognac.

“Nube” : 10% de café y 90% de leche.

“Sombra”: 20% de café y 80% de leche.

Aragón

“Quemadillo aragonés” : 3 granos de café quemados en ron y leche.

“Soldao”: Café, Cointreau y gaseosa.

Asturias

“Quirós”: Café largo con helado de vainilla o mantecado, wisky y miel

Baleares

“Café caleta” : Carajillo de ron y cognac con corteza de limón y naranja.

“Rebentó”: Carajillo con ron autóctono.

Cantabria

“Mediano”: Café con leche servido en vaso de cristal.

Castilla y León

“Completo”: Café, copa de cognac y puro.

Castilla La Mancha

“Resolí”: Café con aguardiente, cognac, azúcar, peladura seca de naranja y canela.

Cataluña

“Catalán” : Café con crema catalana.

“Cigaló” : Carajillo de ron en vaso largo y fino.

“Honorable” : Café y ron.

“Perfumat” : Café con anís.

“Tallat” : Café cortado y leche.

“Trifásico o tricolor”: Café con cognac y leche.

Comunidad Valenciana

“Blanco y negro” : Café granizado con leche merengada.

“Café del tiempo” : Café frío con rodajas de limón y canela en rama.

“Mixto” : Café caliente con helado de nata, fresa o granizado de horchata.

“Ruso” : Café granizado con una gran bola de helado de vainilla.

“Rebullit o rehervido” : Café hecho a partir de una carga con la que se ha hecho un primer café.

“Suspiro de limón” : Granizado de limón con un golpe de café.

“Suspiro de horchata” : Horchata con un golpe de café.

“Tocaet” : Café con unas gotas de cognac u otro alcohol.

“Bombón” : Café con leche condensada.

“Cremaet”: Café y ron quemado con azúcar o miel, corteza de limón, grano de café y canela.

Galicia

“Café al tizón” : Variedad de café de puchero en el que se introduce una brasa de madera.

“Café con gotas” : Café con unas gotas de orujo.

“Celta”: Café con azúcar moreno, orujo, tres granos de café y una rodaja de limón.

Islas Canarias

“Barraquito” : Café largo, cortado con leche y leche condensada, canela, limón y Licor 43 o Tía María.

“Café nunca mais” : Café con doble carga de café.

“Leche y leche”: Café largo cortado con leche condensada.

Madrid

“Carajillo bombón” : Café con cognac y leche condensada.

“Mediana” : Café con leche en taza mediana.

“Mitad y mitad”: Café con leche caliente y leche fría.

Murcia

“Café asiático” : Café solo con leche condensada, cognac o ron flambeados y canela molida.

“Biberón de Milán”: Café, leche condensada, yema de huevo, vermut, rodaja de limón, canela y hielo picado.

Navarra

“Quemadillo de Ron”: Café con ron flambeado, leche, azúcar y granos de café.

País Vasco