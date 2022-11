Adiós a los hámsters: las 15 populares mascotas que ya no podrás tener en casa con la nueva Ley Animal y las multas por infringirla

Tras varios meses de discusiones, Ione Belarra consiguió sacar adelante la Ley de Bienestar Animal que fue aprobada finalmente el pasado viernes 18 de febrero por parte del Gobierno de España, lo que permitirá que finalmente entre en vigor un nuevo conjunto de leyes que velará por la protección de los animales. Una ley que complementa la ley que entró en vigor el pasado 5 de enero y que reconoce a las mascotas como “seres vivos y sintientes” por primera vez, y no como meros objetos. Sin embargo, el gobierno de coalición de la izquierda española quiere llevar la protección animal aún más lejos. La nueva ley incluye una serie de obligaciones generales como mantener a los animales de compañía en perfectas condiciones, evitar la cría descontrolada, no dejarlos nunca solos dentro de los vehículos, limpiar sus heces... Pero el proyecto de ley también incluye una serie de nuevas prohibiciones, como el cese de venta de la mayoría de los animales que hasta ahora podíamos adquirir en las tiendas de mascotas. Aunque estas faltas pueden ser bien conocidas por la mayoría de los amantes de los animales, claramente no todos conocen las especies que no debemos tener en nuestros hogares.

Estas son las mascotas que ya no podremos tener en casa

Cría de tortuga boba GENERALITAT 21/08/2020 FOTO: GENERALITAT

Lo cierto es que la prohibición de tenencia o cría de cierto tipo de animales no es algo nuevo. En 2013 el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras ya especificaba ciertas especies prohibidas en los hogares españoles, como mapaches, cotorras argentinas, determinadas especies de tortugas o coatíes, entre otros animales. Sin embargo, gracias a la nueva ley, el rango de especies se ha ampliado:

Conejos y roedores : ratones, hámsters, chinchillas y cobayas.

Tortugas .

Aves : cotorras, agapornis o periquitos, entre otras especies no autóctonas.

Reptiles exóticos : serpientes, iguanas, lagartos de todo tipo y camaleones o geckos.

Arañas .

Cerdo vietnamita .

Erizo.

Las sanciones

Perro y gato FOTO: La Razón (Custom Credit)

Quienes incumplan esta norma se enfrentarán a penas de cárcel de entre 18 y 24 meses si el animal fallece, de 36 meses si hay más de una agravante y la inhabilitación entre cinco y diez años para vivir o trabajar con animales. Asimismo, las infracciones leves serán sancionadas con multas de entre 500 y 10.000 euros, las graves entre 10.001 y 50.000 y las muy graves entre 50.001 y 200.000 euros.

Disparidad de criterios en Europa

Un ejemplar de lagarto

De acuerdo con los tratados de la UE, los animales son reconocidos como seres sintientes, sin embargo, no existe unanimidad en cuanto a lo que debe entenderse por mascota. Por ejemplo, en Bélgica, donde también se acaba de aprobar una Ley de Bienestar Animal, los conejos, hurones, hámsters, ciervos, cobayas o ardillas se consideran mascotas permitidas. En Holanda, que cuenta con una ley similar desde 2015, la lista de especies permitidas se reduce a 30, incluyendo varios tipos de roedores, además de conejos y hurones, llamas o jabalíes.