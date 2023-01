El abandono escolar aumenta por primera vez en 15 años

El abandono escolar ha sido siempre uno de los grandes caballos de batalla de la educación española. Después de la crisis de 2008, España registró unas cifras alarmantes: uno de cada tres jóvenes dejaba los estudios sin terminar la ESO o bien no continuaba con el Bachillerato o la FP.

En los últimos años, el porcentaje ha ido bajando hasta registrar cifras inéditas, pero esa línea que dibujaba una gráfica descendente en las estadísticas del Ministerio de Educación y FP parece haber frenado en seco y cambiado de tendencia al registrar un 13,9% de abandono, según los últimos datos del Ministerio obtenidos del avance de resultados de 2022 de la Encuesta de Población Activa. Sería la primera vez que el abandono escolar aumenta en 15 años, desde la crisis de 2008.

El dato supone un aumento de 0,6 puntos porcentuales con respecto a 2021 y nos sitúa muy lejos de la media de la UE-27, que es del 9,7%.

“Los datos de los dos primeros trimestres de 2022 eran buenos y apuntaban en la dirección de una disminución de la tasa de abandono. Fue el dato del tercer trimestre de 2022 el que supuso un incremento muy importante en la tasa de abandono en España, una desviación que el dato del 4º trimestre de 2022 no ha logrado corregir. El Ministerio de Educación se ha podido dejar llevar por inercia de los buenos datos que venían produciéndose desde 2008, con bajadas continuas en la tasa de abandono, y por los buenos datos educativos durante la pandemia”, explica Ismael Sanz, Visiting Senior Fellow London School of Economics. En su opinión, ha podido influir en la repentina subida del abandono que el Ministerio de Educación, “no haya tomado medidas educativas nuevas y creer que la situación educativa seguía siendo favorable”. Es más, cree que “el efecto de la pandemia en los indicadores educativos (con mejoras en la tasas de aprobados) se ha diluido. Es decir, que las mejoras en indicadores educativos durante la pandemia y en los meses posteriores han sido un espejismo”.

Elena Sintes, Jefa de proyectos de la Fundación Jaime Bofill, considera, sin embargo, que no estamos asistiendo a una situación de cambio de tendencia. “Posiblemente, el último dato que manejábamos y que reflejaba una bajada se trataría de un efecto pandemia, no fue realista, y ahora estaríamos a los datos que nos correspondían. No obstante, el aumento de la tasa puede estar vinculado a un incremento de las oportunidades en el mercado de trabajo. España es muy sensible a la evolución del mercado laboral y con una mejora era esperable un cierto repunte, pero dudo mucho que esta tendencia al alza en el abandono cambie mucho en los próximos años”.

En opinión de Sintes, los datos de abandono habían mejorado mucho en los últimos años el incremento de la oferta de FP, que volvió a enganchar al sistema a muchos jóvenes que en otros tiempos abandonaban. Sin embargo, la nueva situación, “requiere intervenciones más precisas en colectivos de más vulnerabilidad social y que más fácilmente abandonan el sistema. Ahora ya no depende tanto de que haya más oportunidades de trabajo, sino de que haya mejor sistema de orientación y sistema de becas. Se trataría de aplicar medidas más intensivas entre los estudiantes de mayor riesgo porque las políticas más genéricas no son suficientes. Necesitamos un sistema que retenga a los alumnos”.

Repunte en Mujeres

En el año 2022 la diferencia entre el dato de los hombres (16,5%) y el de las mujeres (11,2%) sigue siendo muy significativa (5,3 puntos porcentuales), pero es que, si analizamos los datos a lo largo del tiempo, esas diferencias se han ido ampliando. Así, si consideramos las proporciones entre ambos sexos, el porcentaje de abandono de los hombres supera al de las mujeres en un 46,8% en 2022 y en 2012 lo hacía en un 41,2%.

Pero sin duda, lo llamativo de estos últimos datos es que, si bien la tasa de abandono ha disminuido ligeramente en las mujeres (0,2 puntos porcentuales menos) para las mujeres ha aumentado en 1,5 puntos porcentuales, para las que ha aumentado en 1,5 puntos porcentuales, lo que supone también un cambio inédito en la última década.

Las comunidades costeras, con peores datos

En cuanto a la situación del abandono temprano de la educación y la formación en 2022 por comunidad autónoma, se mantienen diferencias significativas. Destaca País Vasco, con un 5,6%, estando también por debajo de la media de la UE 27 de 2021 (9,7%), Comunidad Foral de Navarra (5,7%) y Cantabria (8,9%), y muy próximas Galicia (9,9%) y Castilla y León (9,9%). Otras siete comunidades se sitúan por debajo del 15% y otras siete quedarían entre el 15% y el 19%. Madrid ocuparía el puesto número doce, con un 13,2%, mientras que Cataluña sale entre las tres Comunidades peor paradas (16,9%), aunque en el furgón de cola se sitúa Murcia, con un 18,7% de abandono.

Jefa de proyectos de la Fundación Jaime Bofill cree que el aumento del abandono es más intenso en las comunidades autónomas costeras, donde el turismo ha vuelto a resurgir tras la pandemia, precisamente por esa mayor oportunidad de acceder a una ocupación de manera rápida a un trabajo, un motivo que podría explicar también por qué en las chicas se ha producido ese repunte.