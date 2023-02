El perro más viejo del mundo se llama Bobi y vive en Portugal

Dos semanas después de anunciar que Spike era el perro vivo más longevo del mundo, Guinness World Records ha recibido pruebas de la existencia de un perro aún más viejo. De hecho, Bobi (quien nació el 11 de mayo de 1992) no es sólo el perro vivo más longevo, es el perro más longevo de todos los tiempos. Bobi tiene 30 años y 266 días desde el 1 de febrero de 2023. Ha vivido toda su vida con la familia Costa en la aldea rural de Conqueiros, en Leiria, Portugal.

Bobi es un Rafeiro do Alentejo de pura raza, una raza de perro guardián de ganado con una esperanza de vida media de 12-14 años. El perro portugués ha batido un récord de décadas: el anterior perro más longevo de todos los tiempos, Bluey (1910-1939), era un perro boyero australiano que vivió 29 años y 5 meses. La historia de Bobi es milagrosa: de posiblemente ser condenado a morir al nacer, a ser el perro más longevo de todos los tiempos. Nació como uno de cuatro cachorros machos, en una dependencia donde la familia Costa almacenaba leña.

«Tenía ocho años», cuenta Leonel Costa, que ahora tiene 38 años. «Mi padre era cazador y siempre tuvimos muchos perros». Debido al número de animales que ya tenían, el padre de Leonel decidió que no podían quedarse con los cachorros recién nacidos. Al día siguiente de nacer Bobi, los padres de Leonel entraron en la habitación y se llevaron rápidamente a los cachorros mientras su madre, Gira, estaba ausente. Sin embargo, con las prisas, no se dieron cuenta de que se habían dejado a uno. Decidieron seguir a Gira en uno de sus viajes a la habitación, donde descubrieron a Bobi. Por suerte, no había corrido la misma suerte que sus hermanos, ya que estaba camuflado entre toda la madera.